$!Ventura Camejo dice no procede exclusión de nómina de Víctor Grimaldi

El ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, consideró que no procede la exclusión de la nómina del servicio exterior de Víctor Grimaldi, quien antes de ser embajador en Suecia (cargo del cual aún no ha tomado posesión), ocupaba la misma posición ante la Santa Sede.

En un comunicado que Ventura Camejo le envió a Grimaldi, le explica que, en consecuencia, le corresponde el pago de los salarios dejados de percibir y los demás incentivos y condiciones propias de las normas del servicio exterior, como son los plazos otorgados para la despedida protocolar, el traslado e instalación en el país destino correspondiente.

Sobre el caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) dijo que, efectivamente, no está pagando al diplomático porque no ha asumido sus nuevas funciones ante Suecia. Dijo que el exembajador ante la Santa Sede no figura en la nómina porque no pertenece a la carrera diplomática, lo que, según Grimaldi, no es verdad, pues alega que ha laborado por 11 años como embajador.