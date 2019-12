VIDEO | Niño es esposado frente a restaurante de comida rápida en Santiago

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de denuncia para muchos ciudadanos. A través de aplicaciones como Instagram, Facebook, Twitter, entre otras, muchos tienen la oportunidad de exponer los hechos que consideran abusivos.

En esta ocasión, un hombre de la ciudad de Santiago dio la voz de alarma sobre un caso que podría considerarse de abuso infantil. En dos audiovisuales publicados en las redes sociales con dos versiones diferentes.

En ambos videos se puede observar al menor de edad esposado fuera de un restaurante de comida rápida de la cadena norteamericana McDonald’s.

En uno de ellos se dice que el niño fue esposado por la seguridad del restaurante por no pagar 200 pesos que consumió en el local, mientras que en el otro, el cual se coloca en la parte superior de esta nota por ocultar la imagen de la víctima, como establece la ley, el mismo menor afirma que el vigilante le cobra 200 pesos para permitirle pedir en el local de la franquicia.

La información es confirmada por otro menor que se dedica a pedir en la calle.

“Miren como tienen a este niño aquí esposado. La seguridad dice que no lo va a soltar porque no ha pagado los 200 pesos de la comida. Nosotros llamamos al 911 y vienen en camino”, relata el hombre en el primer video que no se difunde por no proteger la imagen del chico.

“Nosotros nos paramos por los gritos”, relata el hombre que grabó el audiovisual y sus hijos, mientras agentes de la Policía Nacional le quitaban las esposas al menor.

Mientras el seguridad del local, con una actitud altanera, dice que el niño se “apretó las esposas solo”.