Video | Pocas ventas y celebraciones en conmemoración de Día de los Reyes Magos

En comercios de Villa Consuelo la compra de juguetes estuvo activa este lunes, al igual que en los centros comerciales, no así en la tradicional avenida Duarte y la calle José Martí, donde las principales compras era de ropas y calzados.

Miosoti Segura, una madre entrevistada, dijo que a pesar de que el Gobierno cambió la celebración, será el día seis que su hijo de ocho años recibirá los juguetes que le compró. Pablo Batista informó que desde mediados de diciembre les compró los juguetes a dos tres hijos y que desde entonces los están disfrutando.

“Ya no es como antes, los muchachos saben cuándo uno tiene los chelitos para comprarles los juguetes y, yo cuando me dieron el doble, compré lo que tenía que comprar y ellos están ahí disfrutando de sus juegos, no hay que esperar el día seis, eso era antes cuando uno era muchacho, estos de ahora saben demasiado”, dijo en medio de una carcajada.

Algunos vendedores expresaron que las ventas no han estado muy buenas en comparación con el año anterior, pero que se ha estado vendiendo.

Amaury trabaja en un negocio donde además de calzados venden juguetes y dijo que en el día de ayer solo vendió tres bicicletas, cuando en otros tiempos era mucho más lo que se les compraba.

El bullicio de los niños en los barrios jugando con sus regalos de reyes este lunes era tímido o nulo en algunos sectores. Muchos padres prefieren guardarles los juguetes para el tradicional día seis de enero, como cada año.