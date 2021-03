El agua que se sirve en la capital dominicana supera el 95% de calidad y potabilidad

Desmonta la idea de que el agua de la ciudad está contaminada y que no es apta para el consumo, tras señalar que desde 1962 cuando comenzó el proceso de industrialización del agua, se dio paso a una campaña “tan radical y que se ha enraizado”, de que aquí toda el agua está contaminada.

“Eso se puede revertir con educación, una política del Estado que asegure 24/7 agua con una potabilidad no solamente desde el punto de vista organoléptico, sino, desde el punto de vista de sanidad, geológico y bacteriológico, ausente de colibacilos”, sostuvo.

Suero Marranzini, dice más: “Todos debemos ir poniéndonos de acuerdo para llevar a la gente la información adecuada que por el agua que nos llega a la casa no salen cocodrilos, heces fecales y que el agua está contaminada. Si usted se pone a ver la cantidad de dinero que se gasta en botellones de agua, es impresionante. Pero eso ha penetrado tanto, que no hay un pueblo en el país en donde no haya una planta procesadora, sea reconocida o no, en la que le eliminan todos los minerales”.

Asegura que toda el agua que es servida desde las fuentes de Valdesia, Haina y Sabana Buey está clorada, tras señalar que el cloro es el policía que elimina cualquier tipo o foco de contaminación. Es lo mismo que ocurre al colocar la cantidad debida en las cisternas de los hogares y complejos de apartamentos.

“Para beber agua de la llave, es importante mantener un control sanitario de la cisterna en casas y residenciales, hacer pruebas periódicas de la calidad del agua en el laboratorio de la Caasd, a través de muestras, agregar el clorito y dentro de la casa, colocar un filtro de carbón activado. Donde se puede contaminar el agua es en la cisterna, por falta de control, porque lo ideal sería que la gente tomara el agua directamente de la que llega por la tubería, si se mantuviera un suministro 24 horas”, expresa.

El agua potable puede ser ingerida- dice Suero Marranzini-, sin exponer al organismo a ningún tipo de enfermedad. “Las aguas de nosotros, tanto de Nizao y Haina, son de excelente calidad, desde el punto de vista organoléptico y desde el punto de vista de salud, es bueno que se sepa que en Valdesia se construyó una planta con los sistemas modernos de la potabilización del agua de alta calidad”.