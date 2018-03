Este sábado a la 7:00 tendremos una luna llena para fotografiar

Lo primero es calibrar

Siempre que inicies Sun Surveyor, es bueno verificar que el GPS y el sensor del giroscopio de tu móvil esten calibrados. Aunque puedes usar muchas funciones de la app sin necesidad de usar tu ubicación actual, las opciones de mapa en vivo podrían no ser exactas si el giroscopio no está alineado al Norte. Para calibrar tu móvil vas al menú y eliges Calibration. En la ventana resultante deberás mover el aparato en forma de 8 por unos segundos, a fin de que el giroscopio se ajuste en “High”.

Como sabrás, las mejores fotos de la luna no se logran con teléfonos móviles, por muy buenos que sean. Sencillamente, las cámaras de los smartphones no están pensadas para fotos de este tipo. Pero si no tienes una cámara semi profesional a mano, tampoco es que estás sin opciones.

Usa un trípode

Sin un trípode, difícilmente lograrás la estabilidad que necesitas. Si no tienes un trípode, improvisa un soporte que te permita encuadrar la luna. Me han dicho que usando vasos de foam se puede hacer maravillas, pero no lo podría comprobar porque hace años que no bebo. ??

Desactiva el el flash de la cámara.

Si la cámara tiene modo manual, es el que necesitas.

Si la cámara permite modificar el ISO, usa el menor valor de ISO posible (entre 50 y 200).

Si la cámara te permite hacer alguna forma de “metering”, elige “spot” o “landscape” o “infinito”.

Si puedes elegir una apertura, procura que sea f/11.

Si puedes elegir velocidad de obturación, con 1/100 bastaría.

Muchas cámaras permiten fijar el enfoque pulsando la pantalla sobre el objeto que quieres fotografiar. Procura enfocar la luna y pulsa la pantalla sobre ella, capaz que tu móvil tenga el bloqueador de enfoque. Solo asegúrate que el enfoque es bueno.

Usa el disparo temporizado. Una ves cuadres todos los parámetros, has las fotos con el disparador por tiempo. Pon la cámara a 5 segundos y prueba. Si disparas con el dedo, fácilmente moverás la cámara y entonces no tamo en na, supite?

Haz muchas fotos. No te conformes con una o dos, haz 30 y luego eliges la que mejor se vea.

Si tienes una cámara digital, muchos de estos consejos te servirán igual.