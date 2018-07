Estudio prueba que Einstein acertó una vez más con su teoría

Los científicos del MIT y sus colegas del IceCube Experiment han realizado la más exhaustiva búsqueda de la violación de Lorentz en neutrinos. Ellos analizaron dos años de data coleccionada por el IceCube Neutrino Observatory, un enorme detector de neutrinos enterrado en el hielo Antártico. El equipo buscó variaciones en la oscilación normal de neutrinos causadas por un campo de violación de Lorentz. De acuerdo a su análisis, no fue observado ningún tipo de anormalidad en la data, que a su vez contenía la mayor cantidad de neutrinos atmosféricos de gran energía que cualquier experimento ha reunido.

La búsqueda se ha realizado para encontrar evidencia de esta violación en distintos fenómenos, desde fotones hasta en la gravedad, sin obtener resultados definitivos. Los físicos creen que, si la violación de Lorentz existe, entonces podría verse en los ‘neutrinos’. Cualquier confirmación hubiese apuntado completamente a nuevas leyes de la física que no pueden ser explicadas por la teoría de Einstein.

Pero para objetos extremadamente pequeños que operan a energías increíblemente altas y a vastas distancias universales, las mismas leyes de la física quizás no apliquen. A estas escalas exageradas, se estimaba posible que ocurriera una violación a la simetría de Lorentz o violación de Lorentz, en la cual un campo misterioso deformara o torciera el comportamiento de estos elementos de una forma que Einstein no pudo predecir.

"Este es un análisis difícil y tiene en cuenta los efectos que no se habían considerado antes", dice Andre Luiz De Gouvea, profesor de física en la Universidad Northwestern, que no participó en la investigación. "Es, a partir de ahora, el resultado más poderoso de su tipo".

El equipo analizó dos años de datos recopilados por IceCube, que incluyó más de 35,000 interacciones entre un neutrino muón y el detector. Si existe un campo de violación de Lorentz, los investigadores teorizaron que debería producir un patrón anormal de oscilaciones de los neutrinos que llegan al detector desde una dirección particular, y esto debería ser más relevante a medida que aumenta la energía. Tal patrón de oscilación anormal debía corresponder a un espectro de energía anormal similar para los muones.

"Pudimos establecer límites en este campo hipotético que son mucho, mucho mejores que cualquiera que se haya producido antes", dice Conrad. "Este fue un intento de salir y mirar un territorio nuevo que no habíamos visto antes y ver si hay algún problema en ese espacio, y no lo hay. Pero eso no nos impide seguir mirando ".

Hasta ese punto, el grupo planea buscar la violación de Lorentz incluso en neutrinos de mayor energía que se producen a partir de fuentes astrofísicas. IceCube registra neutrinos astrofísicos, junto con los atmosféricos, pero los científicos no tienen una comprensión completa de su comportamiento, como sus oscilaciones normales. Una vez que puedan modelar mejor estas interacciones, Conrad dice que el equipo tendrá una mejor oportunidad de buscar patrones que se desvíen de la norma.

"Cada artículo que se publica sobre física de partículas asume que Einstein tiene razón, y todo el resto de nuestro trabajo se basa en eso", dice Conrad. "Y con una muy buena aproximación, él está en lo correcto". Es un tejido fundamental de nuestra teoría. Así que tratar de entender si hay alguna desviación es algo realmente importante ".

*Este trabajo es sacado de una traducción del artículo oficial de MIT News, escrito por Jennifer Chu.