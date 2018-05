“Los padres siempre mienten, dizque los quieren a todos igual”

Una madre de dos le respondió: “No se quiere a uno más que a otro, lo que pasa es que las madres tratamos a nuestros pequeños de acuerdo a su personalidad”. Otra comentó: “Tengo cuatro: tres de mis entrañas y una adoptada. Los amo por igual. Hay uno que es más cariñoso y besuqueador, y a veces piensan que lo quiero más a él, pero no, los amo a los cuatro por igual”.

SANTO DOMINGO. “Los padres siempre mienten”, le comentaba a sus amigas una hija que sospecha que su madre tiene preferencia por su hermana mayor. “Dizque los quieren a todos igual sin embargo los oyes decir: ‘Mi hija es tan aplicada, no como la chiquita, esa no tiene arreglo’ ”.

¿Qué opina un estudioso de la conducta?

“Hay hijos que así lo sienten pero eso no significa que así sea”, es lo primero que señala César Castellanos, un sicólogo con un doctorado en neurociencia cognitiva.

Para sostener su opinión dice que el tema de la cantidad de afecto que pueda haber en una madre por un hijo respecto a otro está mucho más asociado a los eventos que ocurren después del nacimiento. Explica que hay un proceso natural biológicamente y hormonalmente programado y es el apego emocional que se inicia en el momento del parto.

“Como la mamá está llena del oxitocina producto del trabajo de parto, cuando le muestran al bebé genera un vínculo único que se da por ese nivel de interacción hormonal que hay en el bebé y hay en ella. Ahí comienza un proceso que se va a sostener con la lactancia sobre todo”, dice.

El doctor observa que el hecho de que una madre tenga tres hijos no significa que posea el mismo vínculo con el trío porque las condiciones en que se dio la crianza de cada uno es distinta. “Tres hermanos de una misma mamá nunca tuvieron una misma mamá, porque esa mamá es distinta cada vez, y por tanto el vínculo con cada uno es distinto”, afirma.

Para explicar mejor lo anterior analiza que con el primer hijo la madre quizás se levantaba cada cinco minutos para ver si respiraba o no sabía que un cólico era un cólico y se angustiaba. “Con el segundo hijo mamá sabe lo que es un cólico, mamá sabe que el muchachito no se va a morir porque está durmiendo solo, entonces mamá está más relajada, entonces el bebé tiene menos cercanía con mamá, lo cual no necesariamente es malo, le da más autonomía”, dice.