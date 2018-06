Ciberespacio dominicano: presa de ataques avanzados y persistentes

A juicio de Daniel Elías Robles, consultor de seguridad de información de Cyborg Consultores, ya no es posible interactuar en el ciberespacio sin exponerse a sus fintas . “Por esa razón, las entidades y los internautas locales están compelidos a comprenderlas y a asumir con conciencia el nivel de compromiso de los datos que administran”, dijo el experto, tras deplorar que una cuota importante de la mediana empresa local que basa sus servicios en la red aún no piensa en la seguridad como prioridad.

SANTO DOMINGO. El ciberespacio es cada vez más impredecible en materia de seguridad. No hay métodos para eliminar riesgos fornidos; las principales empresas de seguridad informática del mundo, conscientes de esa realidad, concentran sus esfuerzos en mitigarlos. La cantidad de información que se produce y se procesa en la denominada cuarta revolución industrial –la del internet de las cosas, la nanotecnología y la inteligencia artificial– ha convertido en una utopía el blindaje absoluto de los datos.

José La Luz (i) y Víctor Herrera (c), hablaron sobre la importancia de un gobierno abierto para los procesos que se financian con dinero público.

Sólo en el año 2016, República Dominicana recibió una embestida de 25 millones de ataques en la red, según datos suministrados a DL por Fortinet en el CyberSecurity Summit 2017. Dos años después, el ciberespacio sigue ‘‘ahíto’’ de ataques avanzados y persistentes, de acuerdo a datos generales presentados en el foro.

“La pregunta ya no es si somos vulnerables o no; esa una discusión del pasado. Ya sabemos que somos vulnerables. El reto no es desarrollar nuevas tecnologías para la eliminación de amenazas: lo que se persigue es desarrollar capacidad de respuesta”, explicó.