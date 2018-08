Comunidad “latinx” aventaja al resto de la población estadounidense gracias a la tecnología

MIAMI. La mayoría de los hispanos “nacieron o se criaron” en la era digital, según un informe divulgado hoy por la encuestadora Nielsen, que evidencia la ventaja tecnológica de la comunidad “latinx” frente al resto de la población estadounidense y su gran poder adquisitivo.

“Los consumidores hispanos de hoy no hicieron la transición a internet, fueron criados con este”, señala el análisis de Nielsen, titulado “Descubrimiento Digital: The Online Lives of Latinx Consumers”.

Ana Petras, directora de Investigaciones y Datos de la compañía, señaló a Efe que el 60 % de los hispanos de EE.UU. nacieron en la era de internet frente al 40 % de los blancos no hispanos, lo que, señaló, invita a cambios en marcas y estaciones de radio y televisión que quieran llegar mejor a este grupo de consumidores.

En 2017, el poder adquisitivo de la comunidad hispana en EE.UU. se situó en los 1,5 billones de dólares debido a las altas tasas de natalidad, el aumento de su espíritu empresarial y su nivel educativo, según el Centro Selig, que prevé un aumento a 1,9 billones de dólares para 2022.