Concluye la tercera edición del GOT 2018

SANTO DOMINGO. Christopher Tatarian, gamer profesional de Estados Unidos, se ha llevado el el primer lugar de la competencia de Street Fighter V con el cierre del Game Over Tournament 2018, uno de los eventos más importantes del mundo de los deportes electrónicos en el país y uno de los torneas de esta clase que son reconocidos por internacionalmente por CAPCOM, creadores de la serie de videojuegos de Street Fighter.

Desde el 28 hasta el 29 de abril se celebró la tercera edición del torneo y durante ese tiempo gamer locales e internacionales se dieron cita en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones para competir en juegos como Street Fighter V Arcade Edition, Dragon Ball Fighter Z, Injustice 2 y Super Smash Bros. 4 para Wii U. Asimismo, también se realizaron torneos de FIFA18 con móviles Xperia.

Durante el trascurso del torneo algunos de los mejores jugadores del mundo se enfrentaron pero al final resultaron victoriosos Isaac Fortuna “LungsterX” en Dragon Ball Fighter Z; Eric Pérez “RD_erickof1” en The King of Fighters XIV; Daris Daniel “DR_Gross” en Injustice 2; “Sonix” en Super Smash Bros. 4 para Wii U y Peter Acosta “young_chicuelo” en Mortal Kombat XL. Asimismo, el equipo Boosted Monkeys ganó en el competencia de League of Legends

Christopher Tatarian “ChrisT” quedó en el primer lugar en de Street Fighter V Arcade Edition después de una reñida contienda con el jugador dominicano Cristhoper Rodríguez “Caba”, quien había logrado una racha de 3 victorias seguidas antes de enfrentar al jugador estadounidense. A pesar del apoyo del público y de ganar las peleas iniciales del set, “ChrisT” no permitió que esto lo desanimara y puedo salir victorioso del encuentro.

“Estaba nervioso en los primeros dos partidos y luego me di cuenta de que no jugaba de la manera que quería jugar, así que me dije a mí mismo que redujera mi velocidad y no dejar que la multitud me desconcentre, porque todos animaban a Caba y me estaba ganando en los primeros dos partidos”, explica Tatarian, “pero una vez que me desconecté de la multitud y pude concentrarme en el juego, logré lo que quería hacer. Mena DR y Caba fueron seguramente los encuentros más difíciles del torneo”.

Como parte del premio del primer lugar Tatarian recibirá un viaje con todo incluído a la competencia de eSports First Attack en Puerto Rico, además de una inversión de RD$50,000 gracias a Alfa Inversiones, y gracias a Sony Xteria un celular modelo XZ1.