Ingenieros trabajan en la tela del futuro

Uso en la medicina

Pero antes quieren asegurarse de que los nanotubos de carbono no sean tóxicos.

Se trata de una tecnología costosa

"Estamos trabajando con clientes que se preocupan más por el rendimiento que por el costo. Pero una vez que perfeccionamos la síntesis, la escala aumenta considerablemente y los costos deberían bajar en consecuencia ", dijo Haase. "Entonces veremos los nanotubos de carbono en muchas, muchas más aplicaciones".

Por ahora, el laboratorio de UC puede producir aproximadamente 50 yardas de hilo de nanotubo de carbono a la vez para su investigación. Hasta entonces, la producción en masa sigue siendo uno de los mayores problemas no resueltos para la tecnología de nanotubos de carbono, dijo Benji Maruyama, quien dirige la Dirección de Materiales y Fabricación en el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea.

"Todavía hay mucho trabajo por hacer en la ampliación del proceso. Sacar una fibra de nanotubos de carbono de un disco de silicio es bueno para la investigación a escala de laboratorio, pero no para hacer un ala de avión o un traje de vuelo ", dijo Maruyama.

"La gran ventaja de los nanotubos de carbono es que no hay escasez de materiales. Solo requiere un catalizador de metal, usamos hierro y níquel, y carbono. No es escaso ", dijo Maruyama. "Entonces, cuando hablamos de producir millones de toneladas por año de nanotubos de carbono, no estamos generando millones de toneladas de algo raro".

El objetivo final es convertir la investigación académica de UC en soluciones a problemas reales, dijo Shanov.

"Tenemos el lujo en la academia de poder explorar diferentes aplicaciones", dijo Shanov. "No todos ellos pueden llegar al mercado. Pero incluso si el diez por ciento lo hace, sería un gran éxito".

Artículo en inglés aquí.