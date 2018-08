Oppo, Motorola y Lenovo

Mejora de tecnologías

¿Copia y vencerás?

La reina del trabajo está de regreso

La línea Thinkpad de Lenovo es la favorita en el segmento de estaciones de trabajo, por su robustez y capacidades de productividad. La nueva Thinkpad P1 no decepciona, trae pantalla de 15.6 pulgadas de tamaño con resoluciones Full HD o 4K, según el gusto del usuario. El procesador utilizado va desde el i5 hasta el i9 de Intel; GPU Quadro P1000, 64GB RAM y hasta 4TB de almacenamiento SSD. Además, tiene puertos USB-C, USB-A 3.1, tarjeta SD y HDMI. Todo este poder viene en un chasis de 18.4mm y un peso de 1.7kg. Este es uno de los computadores más poderosos y delgados del mercado. Pero no todo es color de rosas, pues el costo del equipo puede ser considerado como elevado. Precio: US$ 1,950.