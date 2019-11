$!Arístides Aquino será el Curt Flood

Aristides Aquino fijó sus aspiraciones salariales para ponerse la franela de los Tigres del Licey, en un rango de US$ 17 a US$20 mil mensuales. Estaba autorizado a jugar un mes autorizado por Cincinnati.

Aquino en la temporada 2018-19 jugó 8 juegos con el Licey, de 17-4, un doble, .235.

La reacción de rechazo del presidente del Licey, Domingo Pichardo no se hizo esperar y fue desafortunada: “El no ha hecho nada para exigir tanto. Aquino debe demostrar en la Lidom. No le pagaremos ese monto”. Y para oscurecer más el ambiente Pichardo le puso el cascabel al gato: “Si él no se pone en precio no va a jugar con el Licey”.

Para darle luz a la petición de Aquino comparto el Twitter de Dionisio Soldevilla: “Mientras Erik González (Escogido) gane $19 mil dólares, nadie puede sorprenderse de que otro jugador pida igual”.

Llegó el momento para el nuevo acuerdo salarial con la Lidom que la Federación de Peloteros coloque en primer plano el justo reclamo de los jugadores.

Erick Almonte, presidente de la Federación de Peloteros, dijo: “Los fanáticos se quejan de los pocos jugadores dominicanos de MLB que juegan, pero a los que quieren jugar no les quieren pagar. Este maltrato hacia el pelotero se va acabar con la implementación de la agencia libre”.

Almonte no anda por las ramas y va al tronco del problemas: “Y veremos cuál gerencia se va a poner a trabajar como deberían. Equipos manejados como ventorrillos. Venirle con disparates a un pelotero de Grandes Ligas que por dos meses fue una sensación a nivel mundial. Peor es el que se sienta a negociar y después se hacen llamar hombre de béisbol”.

¿Será Aristides Aquino el Curl Flood de la Lidom?

¿Será Erick Almonte el Marvin Miller del béisbol dominicano?

El tiempo como testigo lo determinará. En la República Dominicana la Liga de Béisbol Invernal mantiene un sistema de cláusula de reserva de esencia netamente esclavista que debe ser sepultada.

¡Peloteros de todos los equipos uníos!

Un día como hoy: en 1981, Greg Brock, inicialista de los Tigres del Licey, ligó 9 hits en turnos consecutivos, cinco el día 13 y cuatro el día 14 para implantar otro récord. Cinco de esos hits fueron cuadrangulares, tres el primer día y dos el segundo, dos dobles y solamente dos fueron sencillos en el estadio “Quisqueya”. Brock alcanzó 26 bases en los dos partidos, 15 en el primero, ambas marcas en ese entonces. Sus ocho carreras empujadas de día 13 fue otro récord nacional igualado por Víctor Mata, también de Licey, el domingo 13 de noviembre de 1983.

1983, Reggie Whittemore, Estrellas, le conectó al zurdo Adriano Peña, su octavo jonrón de la temporada, en el triunfo 3x2 a los Azucareros.