Spoelstra pacta con Miami la mayor extensión de contrato para un técnico de la NBA

Erik Spoelstra y el Heat de Miami han acordado una extensión de contrato que asegura la continuidad del técnico que más tiempo lleva al frente en la historia de la franquicia.

Spoelstra firmó una extensión de ocho años por alrededor de 120 millones de dólares — el contrato más jugoso en la historia de la NBA en cuanto al monto total para el técnico — según informó a The Associated Press una fuente con conocimiento del acuerdo. La persona habló con AP el martes bajo la condición de no ser identificada debido a que los términos del contrato no han sido revelados públicamente.

El actual contrato de Spoelstra expiraba al final de esta temporada.

Spoelstra cumple su 16ta temporada como entrenador de Miami, y la 29na en total con la franquicia. Empezó como empleado de la sala de videos, siguió como evaluador y técnico asistente hasta que Pat Riley le eligió como su sucesor como entrenador en abril de 2008.

Spoelstra tenía 24 años cuando llegó a Miami. Ahora tiene 53 años y cuenta con tres anillos de campeón de la NBA, dos como entrenador de Miami. Ha llevado al Heat a seis Finales de la NBA, incluyendo la de la pasada temporada.

Spoelstra es el segundo técnico activo con más tiempo de servicio en la liga. Sólo es superado por Gregg Popovich, quien lleva 28 campañas al frente de los Spurs de San Antonio.

Las 725 victorias de Spoelstra en la temporada regular le ubican 19no en la tabla histórica de la NBA. Popovich (San Antonio), Jerry Sloan (Utah) y Red Auerbach (Boston) son los entrenadores con más triunfos en una franquicia, con Spoelstra como cuarto con el Heat.

Spoelstra también será un asistente Estados Unidos en el actual ciclo olímpico y será parte del cuerpo técnico del entrenador Steve Kerr en los Juegos de París este verano. Spoelstra estará entre los favoritos para asumir la dirección de la selección olímpica para el siguiente ciclo que culminará con los Juegos de Los Ángeles 2028.