Cañeros y Metros intercambian jugadores en la Liga Nacional de Baloncesto

Raimer Santana y Brandone Francis fueron de equipos en la Liga Nacional de Baloncesto. ( FUENTE EXTERNA )

Los Cañeros del Este y los Metros de Santiago concretaron una transacción en la cual intercambiaron los servicios de Raimer Santana y Brandone Francis, de cara a la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

Francis, de 31 años de edad, es un escolta de 6´5´´ de estatura que actualmente acciona en la Liga Profesional de Baloncesto de Indonesia, con el Prawira Harum, llega al conjunto de La Romana a cambio de Santana que llega a la "Ciudad Corazón" con la finalidad de fortalecer la posición de armador.

"Traer a Brandone Francis a su ciudad natal ha sido un sueño desde hace tiempo. Poder concretizarlo nos llena de ilusión y satisfacción, no solo por su excelente talento deportivo, sino también por su experiencia y calidad humana demostrada dentro y fuera del tabloncillo", expresó la gerente general del equipo, María Octavia Rodríguez.

Francis jugó a nivel universitario (NCAA) con Florida Gators y Texas Tech, institución con la que alcanzó la final del campeonato nacional en la temporada 2019, destacándose como el mejor anotador de su equipo en ese partido decisivo.

En la Liga Nacional de Baloncesto, vistiendo la camiseta de los Metros de Santiago, ha participado en todas las temporadas desde su selección, promediando cifras dobles de anotación de por vida y siendo reconocido como el Sexto Hombre del Año en la temporada 2021.

Raimer tiene experiencia internacional

Santana es un base con un perfil de poner orden en la cancha y facilitarle el juego a sus compañeros, tiene 28 años, mide 6 pies y pesa 170 libras; es nativo de El Seibo y fue selección del Draft 2017 de los Cañeros del Este.

Además de su recorrido en el patio, ha sumado experiencia internacional jugando en ligas de Panamá, Colombia, Angola y Venezuela.