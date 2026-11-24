Karl-Anthony Towns, número 32 de los New York Knicks, celebra en la segunda mitad del partido contra los Toronto Raptors en el Scotiabank Arena el 15 de noviembre de 2026 en Toronto, Canadá. ( TARA WALTON/GETTY IMAGES/AFP )

Los Knicks ocupan el tercer puesto en la División del Atlántico y cuarto de la Conferencia Este y Karl-Anthony Towns ha resultado un pilar para que Nueva York se mantenga con responsabilidad en esa posición.

El dato más significativo es que nunca antes, en 12 temporadas, había sumado los rebotes y dobles-dobles que presenta en sus primeras 16 apariciones. Cualquier decepción por el rechazo de los Knicks a extenderle su contrato lo borra en cancha

"Al fin y al cabo, tengo un trabajo que hacer", dijo Towns al NY Post, recientemente. "Tengo que venir aquí, ponerme esa camiseta y hacer lo mejor para mis compañeros y los chicos que tengo en mi vestuario".

Su desempeño en esta campaña es de mayor responsabilidad y así lo ha mostrado con una presencia significativa en los dos lados de la cancha y destaca de forma especial el renglón de los rebotes (222) uno que lidera en la liga con 13.9 cuando solo promedia 32.6 minutos por juego y en esa faceta encabeza cualquiera de sus mejores inicios de su carrera.

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También encabeza los rebotes defensivos (10.6), todo eso pese a que esta campaña acumula 521 minutos, su menor cantidad desde su año de novato (446; 2015-16).

Towns, de 31 años, nunca ha sido líder de atrapadas en la NBA, pero en las últimas dos ediciones finalizó segundo (11.8 y 12.7) y solo en tres ocasiones ha superado los 200 rebotes desde apertura de temporada.

En puntos promedia 21.8 (349), una estadística que lo mantiene en su promedio histórico.

Pero, otro incremento para el dominicano es en las asistencias con 64 (4.0), su tercera mejor cifra y cuarto entre los centrales de la súper liga.

En su carrera es la cuarta vez que supera las 60 en sus primeros 16 duelos y es su cuarta mejor marca. Lanza para un 54.3 % del campo, su mejor porcentaje en 12 campañas.

Récord y líder

En esa línea, menos tiempo en cancha para el nativo de New Jersey, desde que llegó a La Gran Manzana, pero más rebotes, motivado por la partida de Mitchell Robinson a Boston.

KAT registra 16 doble-doble consecutivos lo que constituye un récord de los Knicks para comenzar una temporada.

Con ese récord es también líder en la NBA, tres más que Victor Wembanyama, sin incluir el partido de ayer.



