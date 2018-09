Carmelo Anthony: “Vengo a Houston para conseguir un título de liga”; no importa si viene de la banca

“Todos sabemos para qué estamos en este equipo y no es otra cosa que lograr un título de liga”, subrayó Anthony. “No me importa que es lo que tenga que hacer en el campo, lo único que me interesa es ayudar al equipo a ser el mejor de la liga”.

“Todos estamos listos para hacer lo que nos permita alcanzar el objetivo principal, y para eso hay que ganar partidos, disfrutar en el campo y ser un gran equipo”, destacó Harden. “Creo que la plantilla se ha reforzado muy bien y seremos mejor equipo”.

Harden dijo sentirse muy contento de tener a Anthony como nuevo compañero por todo lo que iba a aportar al equipo en el apartado deportivo y como por su experiencia profesional.

“No tengo ninguna duda que va a triunfar dentro de nuestro equipo y nosotros seremos también mejores. Encajará a la perfección en nuestro estilo de juego”, agregó Harden.

En cuanto al por qué se siente también en el esquema de juego de D’Antoni, Harden admitió que la clave estaba en la libertad que tenía para moverse en el campo.

“Me deja hacer lo que quiero”, respondió Harden con una gran sonrisa. “Mike (D’Antoni), es uno de los tipos más geniales que he conocido en mi vida. Quieres hacer que sea feliz, atravesar una pared para él”.

En cuanto a la rivalidad que pueda darse en la Conferencia Oeste con la llegada de LeBron James a Los Angeles Lakers, Harden dijo que no sería más de la que ya han vivido las pasadas temporadas.

“No nos preocupa lo que puedan hacer nuestros rivales sino lo que nosotros vamos a aportar en el campo”, destacó el Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada temporada.

Harden dijo que el premio no le generaba mayor presión sino todo lo contrario responsabilidad de superarse aun más en el rendimiento de su juego tanto individual como colectivo.

“Todo lo que conseguí la pasada temporada fue gracias al apoyo que recibí de los compañeros y este año no será diferente. Pero mi gran meta será ser mejor compañero y hacer que el equipo alcance el objetivo del anillo de campeones”.

Por su parte, Paul dijo estar completamente recuperado de la lesión del final de temporada, que se encontraba en un gran momento de forma y buscaría rendir aun más en su segunda temporada con los Rockets.

“Es maravilloso ver como los aficionados me apoyan, al igual que hicieron con los Astros el año pasado al ser campeones de la Serie Mundial, por lo que estamos obligados nosotros a darles otro título”.

Mientras, el dueño de los Rockets, Tillman Fertitta, el gerente general, Daryl Morey, y D’Antoni, aseguraron que habían formado una plantilla que estaba lista para el gran reto del título de liga después de la adquisición de Anthony.

“Cuando hablé con Anthony le dije muy claramente que la pasada temporada no conseguimos el título de liga porque no lo tuvimos y que ahora que estaba con nosotros no tenía ninguna duda que él sería la diferencia”, señaló Fertitta. “Todo lo que no sea llegar a las Finales de la Conferencia Oeste lo consideraremos como una frustración”.