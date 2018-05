Chu Mercedes: “Prefiero ir a estudiar cinco años, que durar 20 en una factoría”

En el país, Mercedes estudió arquitectura, carrera que no terminó. En Estados Unidos comenzó su nueva carrera. Y se dijo: “Mejor prefiero ir a estudiar cinco años que durar 20 en una factoría. Eso mismo hice. Me puse a estudiar primero el inglés que no lo sabía, después ‘apliqué’ para el programa de electricidad, gracias a Dios hoy ya soy licenciado en electricidad”.

Estudiar a los 45

Hoy Mercedes está sonriente por sus grandes pasos. Agradece incluso no quedar comprometido laboralmente en el país. “Con 45 años me fui a Estados Unidos y decidí estudiar a los 45 años. Nunca es tarde. Y he seguido avanzando. Nunca es tarde para lograr tus objetivos”. Ahora realiza una especialidad en esa área. “Es ponerte objetivos”, plantea el excanastero.

La realidad de muchos inmigrantes dominicanos y aun en un nivel más extensivo, la de muchos latinos, es la de marginar la escuela, no importa la edad. “Hay gente que dice, oh es duro, pero es duro tú estar 40 años en una factoría y no avanzar. Y yo dije, no, yo tengo que avanzar aquí, no me voy a quedar atrás”.

Mercedes habló del campeonato que ganó en 1986 con el Mauricio Báez, así como de los jugadores más difíciles de su posición.