$!Cuevas sobre el canasto ganador: “No estaba nervioso; me siento normal y orgulloso de mí”

SANTO DOMINGO. Fue el canasto más importante de su corta carrera. Y de eso no hay dudas. “Así es”, dice Huáscar Cuevas, desde Belem, Brasil, luego de encestar el canasto ganador para darle a su país el boleto al Mundial sub17 con un triunfo 73-71, la noche del viernes en el Premundial FIBAAméricas sub16.

“Sabía que la pelota me iba a llegar a mí. Ellos no se enfocaron. Ellos estaban en Jean (Montero). Se fueron donde Jean y cuando él desahogó la bola en mí, el jugador defensa vino rápido y yo me pude escapar”, explicó Cuevas, del Distrito Nacional.

Pero tampoco se le nubla la mente o pierde el tino. “Me siento normal. Orgulloso de mí mismo”.

Dedicó el triunfo a su país y a su familia, en especial a sus “cuatro hermanas”, él es el único varón de los hijos de Huáscar Cuevas Fernández y Janet Rocío Lozano, sus padres, a quienes también les regaló la victoria, la cual consideró como “un ejemplo para mis amiguitos, mis compañeros de escuelas, amiguitos de mi club, que me siguen y eso”.

Al analizar de nuevo la jugada, narra: “Sabía que la atención era para Jean y “Pimentel o yo íbamos a quedar solo. No estaba nervioso. Estaba normal”. Cuevas es del sector de Honduras, en la capital, miembro del club San Lázaro y estudiante del segundo de bachillerato del Colegio Metas.

El jugador destaca su “orgullo” por la victoria y ahora que sabe que se clasificaron al mundial “quisiera volver a representar a mi país”.