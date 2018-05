Curry regresaría para el 2do juego ante Pelicans

OAKLAND, California, EE.UU. Los Warriors de Golden State esperan que Stephen Curry reaparezca tras una lesión en la rodilla izquierda para participar en el segundo juego de las semifinales de la Conferencia Este ante los Pelicans de Nueva Orleans, programado para el martes por la noche.

El entrenador Steve Kerr enlistó al dos veces Jugador Más Valioso como probable con la idea de que juegue siempre que no se presenten contratiempos antes del encuentro. Kerr no indicó si Curry sería titular o reserva pero no tendrá una restricción de minutos.

Los Warriors de Golden State lideran 1-0 la serie al mejor de siete luego de un triunfo 123-101 en el primer encuentro del sábado.

Curry ha practicado con algunos de los reservas, por lo que el personal médico de los Warriors determinó que está listo para jugar.

El base se lesionó el 23 de marzo en el mismo juego en el que regresó a la duela tras una ausencia de seis encuentros a causa de una lesión en el tobillo derecho.