Delgado declina asistir al Mundial

El centro de la selección nacional Ángel Delgado se desmontó del Mundial de Baloncesto China 2019 (agosto 31-septiembre 15) y “eso es cierto”, manifestó a DL el gerente de la selección nacional de mayores, Francisco García.

Explicó que Delgado le “había comentado que iba a jugar, que iba a ser parte de nuestro equipo, rumbo al Mundial de China, hasta la semana pasada”.

La razón se desconoce directamente del propio Delgado. “No sé en realidad de dónde salió la decisión. Él no dio detalles del por qué, pero en realidad lo único que tengo que decirle a mi país, al pueblo dominicano, es que se trató”.

García, un exselección nacional, expresó que como gerente es su “deber” llevar el mejor equipo para representar a República Dominicana, “pero Ángel Delgado es un profesional, él toma sus decisiones”.

Dijo que había conversado con el centro de 6-10 de estatura y que éste había dado su “sí” sobre que tenía el interés de participar. “Ahora esta mañana (del domingo) hablé con él otra vez y ahí me informó que no iba a ser parte de nuestro equipo”.

Indicó que “a nadie le conviene más” que al propio Delgado jugar en un Mundial. “Pero esa es su decisión”.

Delgado se encuentra en estos momentos en Nueva York, Estados Unidos.

García consideró que la decisión es “lamentable” porque el país quería ver a Delgado jugar. “Lo único que quiero aclarar para el pueblo es que mientras he sido gerente de la selección ningún jugador puede decir que se la ha incumplido, porque yo no lo aceptaría. No estaría siendo el gerente, hubiera renunciado”.

Una fuente cercana al jugador dijo que éste está molesto por el trato que recibió previo al partido contra Chile en el país, ya que se lastimó y la Fedombal lo descuidó. Pero que “las puertas no están cerradas”.

“La decisión de Ángel él después explicará por qué. Porque él le debe una explicación al país del por qué”, dijo García.

Dijo que se le cumplió contra Chile y cuando jugó contra Venezuela en ese país. “Se le presentó un pequeño problema en Estados Unidos que no tiene que ver nada con selección ni con Federación. Un problema personal que no se le pudo ayudar. De ahí el decide que no”.