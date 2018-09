Dominicana busca revertir ante Chile la amarga experiencia de su partido anterior

SANTO DOMINGO. El virus que atacó a la selección de baloncesto masculino de República Dominicana en su partido anterior contra Bahamas fue la ansiedad. Eso deberá evitarse para el próximo compromiso que tendrá la selección la noche del jueves a las 8:30 en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Al señalar a los 12 jugadores que esta noche competirán contra Chile, el seleccionador dominicano, Melvin López dijo que eso debe de cambiar. Descartó la presión, pero sí existe el deseo de cambiar lo ocurrido. Será el primer enfrentamiento de estos dos conjuntos en categoría mayor.

Con respecto a Bahamas “tenemos la ansiedad de revertir eso. No presión, sino ansiedad. Queremos cambiar eso y eso sólo lo logramos obteniendo una victoria” contra Chile.

El equipo lo integran Manny Quezada, Víctor Liz, Edgar Sosa, Gelvis Solano, Rigoberto Mendoza, Luis Montero, Juan Miguel Suero, Sadiel Rojas, Ángel Delgado, Eloy Vargas, Eulis Báez y Jonathan Araujo. Sosa, Quezada, Suero, Delgado y Báez se unen al conjunto. Se ausentan Dagoberto Peña, Juan Coronado, Edward Santana, Adris de León y Juan García.

“Bahamas hizo lo que tenía que hacer y a nosotros la ansiedad nos mató”, recuerda López lo ocurrido el pasado 2 de julio cuando RD cayó 83-82, también aquí en el Palacio de los Deportes. La clave ahora es “que jueguen en equipo”, es lo que en especial pide el dirigente.

El partido se corresponde al Grupo F el cual tiene a Venezuela, Brasil y Canadá con 5-1. Dominicana con 4-2; Islas Vírgenes sigue con 2-4 y Chile, en la cola con 1-5, una única victoria (74-69) ante Colombia el pasado 27 noviembre de 2017.

Dominicanos y chilenos chocarán en la ida el próximo lunes 3 diciembre de 2018 en el país suramericano.

Eulis Báez rechaza hablar de lo ocurrido esa fecha. Además de que estuvo ausente la idea es “la ilusión de ganar” ante Chile. “Ya el pasado no interesa en lo absoluto. Ya pasó y ahora lo que tenemos que mirar es hacia adelante”, dijo el delantero, quien aseguró que también viajará a Venezuela, próximo compromiso de Dominicana el próximo 16 de septiembre. “Sí (voy), por eso estoy aquí”.

Eulis está consciente de que enfrentarán un equipo que juega posesiones largas, que se pasa muy bien la bola. “Nos hemos estado preparando un poquito a ver cómo le vamos a defender mañana”, señaló Báez.

Delgado también se une a Báez y pide focalización a sus compañeros. La idea ahora es “enfocarnos en ganar partidos. Los juegos que jugamos y los que perdimos ya eso pasó. Está en el pasado. Ninguno de nosotros tenemos la cabeza en eso. Ni estamos en Venezuela, ni en los juegos pasados, estamos en Chile ahora”.

Aún así precisa. “Si las cosas pasan es porque Dios las quiso así. Eso es pasado. Enfocarnos en Chile y después en el siguiente”.

Delgado y Venezuela

En apariencia es un 50-50 la posibilidad de que Delgado viaje a Venezuela. En sus intenciones es lo que quiere. La realidad dice que debe de esperar. “Es lo que tengo en mi mente, pero no lo sé perfectamente. Lo más importante es que estamos aquí para representar al país”.

Aún así precisa: “Hay un sí” para ir a Venezuela. Rodeado de algunos periodistas se le preguntó si recibió el permiso por parte de su equipo de la NBA, los Clippers de Los Ángeles y subrayó nueva vez: “Hay un sí”.

El gerente de la selección nacional, Francisco García, advirtió por separado, que todavía ese es un tema por trabajar.

Delgado tiene un contrato de doble vía con los Clippers y su equipo de desarrollo en la NBA.

Edgar Sosa: “amo la selección”

En noviembre, Sosa estuvo en Nueva Zelanda y por la distancia del viaje quedó fuera de los planes en el partido contra Canadá. En junio, contra Canadá, en ese país, “fue un mal entendido entre mi equipo ahora en Francia y la selección, pero eso ya estamos bien y gracias a Dios que estoy aquí ahora”, dijo Sosa.

“Estoy orgulloso de estar aquí. Cada vez que visto la camiseta dominicana es un orgullo para mi familia y para mí”, señaló el armador, quien representa al país desde la categoría juvenil.

Sosa juega en Francia con el Basket Club Maritime Gravelines-Dunkerque, primera división. La liga se encuentra en pretemporada y le dio el permiso al dominicano, que también estará en Venezuela. De paso sólo se perderá un par de partidos de pretemporada, pero para cuando retorne a ese país europeo estará disponible para el inicio de la temporada.

“Yo amo a la selección. Me gusta. Esto que tengo con la selección es un amor, una fiebre, yo quiero estar aquí en todas las ventanas. Pero todas las veces no se puede”, señaló el jugador. “Entiendo que los fanáticos quieren ver a sus jugadores. Entiendo los dos lados, pero como jugador algunas veces no se puede”.