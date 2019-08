$!El jugador clave de España para el Mundial de China de baloncesto

“Es un grupo especial”, comentó Gasol. “Siempre es una ocasión especial vestir esta camiseta. Y no podía decirles que no. Mi corazón me dijo que acepte, y me lo sigue diciendo”.

Gasol fue parte del equipo que ganó el mundial para España en el 2006, derrotando a Grecia que recién le había ganado a Estados Unidos en las semifinales. Ayudó a España a obtener medallas de oro en las olimpiadas del 2008 y del 2012, en ambos casos cediendo el primer lugar los norteamericanos.

Será el jugador de mayor edad en un equipo de veteranos. De los 12 jugadores bajo el técnico Sergio Scariolo, ocho tienen más de 30 años. Pero queda claro que Gasol, aun en una escuadra con gente como Ricky Rubio de Phoenix y Sergio Llull de Real Madrid, es el líder.

“Probablemente fue una decisión importante, quizás la más importante”, declaró Scariolo.