El nuevo contrato de Towns también representa un reto para él

SANTO DOMINGO. La buena noticia es que el Novato del año del 2016 se queda en su hogar original. Ese es Karl-Anthony Towns. La parte ¿triste? (al menos para Tom Thibodeau) es que Jimmy Butler se va de la organización. Un deseo que se hizo más expreso por parte del presidente de los Timberwolves de Minnesota, donde ahora Towns volverá a esar sin la sombre de Butler.

Una firma de US$190 millones con un salario base de 158 millones de dólares, Towns que queda en la organización que lo escogió como primera selección del draft de 2015, y tal como ha señalado, complace así el deseo del fenecido Flip Saunders de mantenerlo en el equipo. La extensión de su contrato comienza a partir de la temporada 2019-20. Esta campaña, la última de su contrato de novato, será de 7.8 millones de dólares.

Fuentes de The Athletic señalan que el contrato de Towns no contiene “opción del jugador”, publicó Michael Scotto en un tuit el pasado sábado a las 8:31 p.m. El salario lo convierte en el jugador mejor pagado con origen dominicano. Al Horford firmó en 2016 co los Celtics un contrato de 4 años y US$113,326,228.

Las primeras dos temporadas ganará US$27,250,000 y US$29,430,000 y luego superará la barrera de los US$ 30 millones los últimos tres.

El acuerdo incluye la posibilidad de que Towns gane 30 por ciento del tope salarial de los Timberwolves con la satisfacción de llegar a uno de los tres equipos “All-NBA”, ser votada como el Jugador Más Valioso, o como Jugador Defensivo del Año esta temporada.

Con 22 años (23 el 15 de noviembre) está distante de los contratos élites, pero era lo máximo que se le podía ofrecer. Con 28 años, y si mantiene la trayectoria que lleva, entonces promete que quebrará con facilidad la barrera de los 200 millones de dólares.

La firma deja a Towns y Andrew Wiggins con la suma de US$337 millones de dólares, algo por debajo de de el dúo Russell Westbrook y Paul George US$343M.

Los reportes señalan que hubo dudas sobre si Towns firmaría el acuerdo antes de la fecha límite del 15 de octubre o se convertiría en un agente libre restringido, publicó el periódico Star Tribune en su sitio de Internet.

Esa incertidumbre se borró la noche del sábado cuando reportó Adrian Wojnarowski, de ESPN, la firma del jugador de 7.0 pies y líder en doble-doble de la NBA la pasada campaña. Además el propio jugador lo confirmó el sábado en la noche en un tuit a las 856 p.m. en el que se lee “5 years more” (5 años más) y en el cual recrea su llegada a la organización de Minnesota con un video en el que se ve el día que fue escogido, ejercicio de habilidades y algunas jugadas.

Para este lunes se celebrará el Día de medios para los Timberwolves, en el cual Butler está excusado,que no estará mañana cuando el conjunto comienza sus entrenamientos.