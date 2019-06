Evens, primer mundialista en dos deportes del país

Fuhit Evens Edouard guarda un talento muy singular: tiene la capacidad de jugar al baloncesto y al voleibol con la calidad notable para llevar a la balanza cuál de los dos pesa más a la hora de decidir con cuál de los dos balones pasará los siguientes años de su joven vida.

Edouard comenzó a los 9 años a practicar los dos deportes que lo tienen arropado y estuvo indeciso sobre por cuál se va a decidir. Y pensar que a esa edad se presentó a cancha a entrenarse por primera vez con unos zapatos escolares, lo que despertó la burla de sus hoy amigos de esa generación.

El hambre de ser como “Micha”, en voleibol y “Glo” (apodos reales de quienes admiró de niño) lo llevó a destacarse como ellos. Esa obsesión le permitió convertirse en el primer atleta dominicano que se inscribe en la lista de torneos mundiales: el de 3x3, que recién finalizó en Mongolia y el Mundial sub19 de voleibol.

Antes, asistió al Premundial de baloncesto sub17 en Formosa, Argentina y la Copa Panamericana sub19. En este último caso fue determinante para que República Dominicana ganara su boleto al Mundial de voleibol luego de vencer a Chile en el torneo del pasado mes de abril (22-30).

“Yo he trabajado muchísimo para eso. Desde muy temprana edad, tengo 17 años, he dejado mi familia para cumplir un sueño, una meta, que es poder ser profesional en cualquiera de los dos deportes”, señaló Fuhit a DL. “Dios quiso que yo me destacara en dos deportes, porque he estado practicando desde muy pequeño lo que es básquetbol y voleibol”.

Sus primeros pasos fueron en el Club Juan Pablo Duarte de Higüey donde estaban esos jugadores con nivel “superior” en los dos deportes: Micha y Glo. Luego de la anuencia del entrenador Angely Mony Martínez, “gracias a él estoy donde estoy”, dice, se abre espacio en ambos deportes.

Así de niño va a un torneo minivoley en la capital “y quedamos en segundo lugar”, dice. Y luego en Higüey al siguiente fin de semana va a un torneo de baloncesto minisbasket y queda en segundo lugar.