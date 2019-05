$!Fedombal pone la vista en jóvenes para convocatoria

Jóvenes en la mira

García informó que a la convocatoria se sumarán varios jóvenes. “Vamos a incluir a varios jóvenes para irlos introduciendo en nuestra familia, ahí veremos el talento nuevo y el veterano”, dijo. Y en consecuencia “ahí el dirigente (el argentino Néstor García) decidirá a quiénes se llevará”.

Sobre ese punto, García hizo una pausa para dejar un claro mensaje a los convocados, lista oficial en la que aún se trabaja, que ya no tendrán por mánager titular a Melvin López.

“Es importante que todos los jugadores, ya se lo he expresado a varios de ellos, que tienen que entender deben estar con el dirigente desde el día 1 de la práctica para que entendamos el sistema del dirigente”, señaló García.

La lista tendrá “como 17 jugadores” y en el grupo se contempla invitar “a Justin Minaya, Marquis Towns, LJ Figueroa, Brandone Francis, Luis Santos, quien está jugando en Argentina, Cristopher Duarte, Andrés Félix y un sinnúmero más de talentosos jóvenes que están en la lista de ser convocados y los que no son mencionados aquí no significa que no sean importantes para nosotros”. García reconoció la labor que desde las oficinas realizan también Najri y Uribe para un mejor desempeño de la selección.