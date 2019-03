$!Fedombal reconoce a Raffy Paz en Asamblea Anual Ordinaria de Asociaciones

“Raffy Paz ha sido un aliado del baloncesto en sus labores empresariales y por el impulso que le ha dado a la disciplina en Monte Plata”, se pronunció Uribe ante el homenajeado y los asambleístas.

Sostuvo Uribe que hombres como Raffy Paz merece sean reconocidos sus esfuerzos por impulsar el baloncesto y ojalá hayan muchos como él en cada una de las provincias del país”.

De su lado, Paz se mostró muy emotivo con la distinción que le hizo Fedombal y exclamó que “normalmente a mí se me hace muy fácil hablar en público, pero hoy (sábado) siento que es un día especial por este homenaje que me hace Fedombal y sus 32 asociaciones que la integran”.

“Esto tiene un significado en lo personal porque me lo está haciendo las principales autoridades y dirigentes del deporte que más he amado en vida, el baloncesto, y lo hacen ante la presencia de Juan Cesáreo Torres (Juancho), quien fue mi mentor desde que me inicié en la práctica de este deporte desde benjamín hasta la categoría superior allá en Monte Plata”, sostuvo Paz.

Proclamó que “el deporte me enseñó a lo más importante que debe tener una persona que es a trabajar en equipo, la disciplina y el esfuerzo, junto a la dedicación, que son aspectos básicos que llevan a cada individuo a avanzar en la vida, y mi decisión de apoyar el baloncesto viene por esos valores”.

“Quiero dedicar este reconocimiento que ustedes me hacen a la figura emblemática del basket monteplateño que lo fue Santos Ángel Peguero (Pacopeco), ya fallecido, quien hizo muchas cosas por del deporte y el baloncesto”, apuntó Paz.

En la actividad hicieron acto de presencia Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) y el tesorero José Luis Ramírez (Borola); el empresario Felipe Vicini, presidente del Programa Creando Sueños Olímpico (Creso); y de Bernardo -Tony- Mesa, director técnico del Ministerio de Deportes.