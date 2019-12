$!Greg Oden asesorando a atletas jóvenes en el área financieras

Después de graduarse de Ohio State con una licenciatura en la industria del deporte la primavera pasada, la ex selección de draft de la NBA No. 1 que ayudó a llevar a los Buckeyes al juego del campeonato de la NCAA 2007 t iene un nuevo trabajo.

"No estoy diciendo que hice cosas terribles con mi dinero o lo perdí todo, pero si tuviera un poco más de conocimiento sobre el dinero, entonces probablemente habría tomado mejores decisiones y me habría alejado un poco de mi vida. tribunal ", dijo Oden a The Dispatch.

"Algunas de (las lecciones aprendidas) fueron definitivamente difíciles, especialmente desde mi punto de vista, que es lo que creo que aporto al equipo: estás ganando este dinero y tienes estas decisiones y no estás tan bien informado como deberías estarlo". , pero nunca pensé que no estaría jugando el juego o en este momento que no estaría jugando.