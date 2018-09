Horford por delante de Towns en el top 100 de Sports Illustrated

REDACCIÓN DL. En lo individual, Karl-Anthony Towns ha acumulado mejores números en sus primeras tres temporadas que Al Horford en la mayoría de sus 11, pero los analistas de Sports Illustrated todavía colocan al nacido en Puerto Plata por encima del york-dominican.

En su ranking anual de los mejores 100 jugadores que instauró en 2014, SI coloca a Horford en el puesto 16, mientras que Towns ancla en el 18.

De momento se ha colocado los primeros 90 jugadores en orden descendentes. Horford aparece delante de su compañero Kyrie Irving (17) y Towns marcha mejor posicionado que Victor Oladipo (20), LaMarcus Aldrige (21), Klay Thompson (22), Kyle Lowry (23), John Wall (24), Gordon Hayward (25), Ben Simmons (26), Bradley Beal (27), Dema DeRozan (30), Kevin Love (31) y Kemba Walker (32).

Delante de Horford llegan: Damian Lillard (15), Rudy Gobert (14), Draymond Green (13), Kawhi Leonard (12) y Paul George (11).

“Dada la gran variedad de candidatos involucrados y los profundos recursos analíticos disponibles, no se utilizó ningún criterio único y definitivo para formar esta lista. En cambio, las clasificaciones se asignaron en función de una combinación fluida de evaluación subjetiva y datos objetivos. Esta lista es un intento de evaluar a cada jugador en el vacío, independientemente de su contexto actual del equipo tanto como sea posible. Las perspectivas de un jugador más allá de la temporada 2018-19 no jugaron un papel en el proceso de clasificación”, dice SI en su sitio web.

Aquí la explicación que dio SI sobre Horford

Horford (12.9 PPG, 7.4 RPG, 4.7 APG) es un santo patrón del Top 100, en el sentido de que encarna tantos de los atributos que tendemos a valorar mucho. Juega los dos lados de la pelota sin condiciones, y de una manera que hace que todos a su alrededor sean mejores. Su juego es lo suficientemente confiable como para anclar un equipo y lo suficientemente versátil como para permitir cambios sobre la marcha. Él encaja en el juego moderno. Nada en el estilo o conjunto de habilidades de Horford lo convertiría en un objetivo en una serie de playoffs. En todo caso, su increíble alfabetización de baloncesto haría agujeros en el plan de juego de un oponente en tiempo real. La forma en que juega respeta un estándar y la forma en que se comporta a sí mismo puede establecer una cultura. Horford emana un efecto ganador. Fue uno de los jugadores más importantes en toda la liga la temporada pasada, y este ranking refleja eso.

Al mismo tiempo, evaluar el futuro de cualquier persona de 32 años merece cierta precaución, al igual que el aislamiento del valor de cualquiera, en particular del Celtic. Horford podría estar en su mejor momento en Boston, aunque solo sea porque la organización parece valorarlo por completo. Sin embargo, incluso si jugara con compañeros menores para un entrenador menor, Horford elevaría invariablemente el nivel de ejecución. Él es demasiado inteligente para no hacerlo. Si su influencia no se cumpliera a través de su propia defensa individual, lo haría en la forma en que dirige el tráfico. Incluso si no estuviera en posición de hacer jugadas, Horford intuitivamente seleccionaría o espaciaría el piso para otros.

Desde la perspectiva del impacto, Horford está a solo unos grados de distancia de Draymond Green. Ambos se encuentran entre los mejores jugadores defensivos de la liga (Horford, por lo que vale, lideró la defensa general en general) y aumentan las ofensivas de alto rendimiento con sus jugadas. Y cada uno, a su manera, se ha hecho completamente indispensable para uno de los mejores equipos de la liga. Los Celtics se vieron obligados a prescindir de sus dos estrellas más importantes la temporada pasada. Marcharon todo el camino hacia las finales de la Conferencia Este independientemente, porque su jugador más valioso todavía estaba en uniforme.

A continuación el reporte sobre Town

Towns (21.3 PPG, 12.3 RPG, 2.4 APG) tiene todas las herramientas a su disposición, todas las ventajas que uno podría desear. Si solo él tuviera el control total de ellos. Anotar llega fácil; Towns es uno de los pocos jugadores de poste auténticamente dominantes que quedan, aunque en su tiempo libre luce como un tirador de tres puntos con 42.1% y uno de los centros de conducción más rápidos de la liga. Es la combinación de esas habilidades lo que hace que las desapariciones ocasionales de Towns, como en los primeros juegos de la única serie de playoffs de Minnesota, sean aún más desconcertantes. En esos momentos, se veía como un niño de 22 años.

Por todo lo que Towns puede hacer, todavía hay mucho que no ha descifrado. La defensa parece eludirlo, un problema que se hizo aún más evidente por su posición. Cuando un joven guardia toma un mal ángulo o se rinde en una jugada, hay múltiples niveles de infraestructura defensiva para rescatarlo. No ocurre lo mismo con los centros, a quienes se les pide que tomen decisiones en una fracción de segundo y cubren toneladas de terreno sin red de seguridad. Dominar los ritmos de la defensa del equipo es tan difícil como cualquier parte de la vida de la NBA. Towns, sin embargo, todavía lucha por la competencia.

Él llegará allí. Mientras tanto, los Wolves tendrán que conformarse con su increíble eficiencia, sus fuertes rebotes y su versatilidad de detonación. La emoción con Towns es saber que esto es solo el comienzo. Si alguna parte de su juego no se ha cristalizado del todo, vuelva a consultarlo en unos meses.