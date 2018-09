Isaiah Thomas se considera mejor que Stephen Curry

REDACCIÓN DL. Desde que fue canjeado por Boston Celtics, un Isaiah Thomas plagado de lesiones no ha sido el mismo jugador. Tuvo problemas en 15 juegos con los Cleveland Cavaliers antes de ser cambiado a los Lakers.

Sin embargo, Thomas todavía se ubicaría por encima de los mejores de la NBA.

En una aparición en Cold and Loud Network’s Cold as Balls con Kevin Hart, se le pidió a Thomas que clasificara a sus mejores 5 armadores en la NBA. Dijo que se había colocado en el No. 1, seguido de Steph Curry, Russell Westbrook, John Wall y Damian Lillard. Eventualmente le quitaría a Wall de su lista por Kyrie Irving.

No hay nada malo con la confianza en uno mismo, pero esa lista era simplemente absurda. Incluso en la mejor temporada de Thomas (2016-17), fue un anotador de volumen que lanzó un 37.9 por ciento desde el rango de 3 puntos. Curry nunca ha disparado por debajo del 40 por ciento desde el rango de 3 puntos y ganó dos MVP. En esa temporada 2016-17, Westbrook promedió un triple doble y ganó el MVP.

Thomas estuvo genial en Boston, pero nunca estuvo al nivel de Curry y Westbrook.

Thomas espera recuperar su forma All-Star esta temporada en Denver.

Ahora, según el ranking anual de jugadores de la NBA de Sports Illustrated, Thomas ni siquiera es uno de los 100 mejores jugadores de la NBA. Esto podría ser considerado un desaire por algunos, pero después de la temporada pasada, es difícil discutir con el ranking de Thomas, o la falta de eso. Con 5’9 pies, Thomas tiene serias deficiencias en defensa. Tiene problemas para defender a la mayoría de los muchachos sin tener ayuda constante y puede ser víctima cuando se ve obligado a cambiar.

Ofensivamente, sus lesiones lo retrasaron significativamente. No tenía la misma explosividad yendo a la canasta, que fue una gran clave para su ataque ofensivo en Boston.

Pero dicho esto, si Thomas puede mantenerse saludable, tal vez pueda demostrar que los que odian están equivocados en Denver. Él va a salir de la banca para el equipo de Mike Malone y podría ser una chispa de anotación de segunda unidad. Malone es un entrenador excelente que hará todo lo posible para descubrir cómo sacarle el máximo provecho a Thomas. Aunque su tamaño y estructura limitan algunas de las cosas que Thomas puede hacer, hay formas en que Malone puede explotar las habilidades del armador.

Thomas entra en un año de contrato por segunda temporada consecutiva en medio de la extendida duda de que pueda replicar su forma anterior. Pero esta lista solo aumenta la motivación que Thomas necesita.