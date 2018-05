JR Smith no será castigado por dura falta sobre Horford

BOSTON. La NBA no castigará a JR Smith, de los Cleveland Cavaliers, por su falta sobre Al Horford, de Boston Celtics, en el Juego 2 de las Finales de la Conferencia Este, le dijo una fuente de la liga a Adrian Wojnarowski de ESPN el miércoles.

Smith empujó a un Horford por la espalda mientras estaba en el aire; faltaban 3:37 del último cuarto en la victoria de los Celtics 107-94 el martes por la noche, lo que le resultó en una flagrante falta 1 para Smith luego de la revisión por parte de los oficiales.

“Fue una buena decisión”, dijo Smith. “Lo empujé descaradamente. No era como si estuviera tratando de darle un golpe bajo o algo así para asegurarme de que no consiguiera anotar. Fue una buena y dura falta. Puedo entender por qué me dieron el flagrante”.

Luego del empujón, el Marcus Smart de Boston se colocó frente a Smith, lo que provocó que Smith empujara al guardia de los Celtics y provocara faltas técnicas en ambos jugadores.

Horford dijo que la infracción de Smith solo agudizó la concentración.

“Sentí que no era necesario ese tipo de juego”, dijo Horford. “Nos apoyamos mutuamente, y es lo que es. Pasamos a la siguiente jugada, y luego nos concentramos aún más”.

Mientras los árbitros consultaban el monitor de repetición, la multitud del TD Garden estalló en un fuerte grito de “¡F.... JR!”

“Me encanta”, dijo Smith, quien disparó 0 de 7 después las burlas. “No quiero que los fanáticos contrarios me quieran. No es por eso por lo que estoy aquí. Cantan y gritan todo lo que quieren, en realidad me hace sentir mejor. Se ve que me conocen”.