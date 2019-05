Kawhi Leonard salva a los Raptors en el tercer juego de la Final de Conferencia del Este

Kawhi Leonard encabezó los Raptors en el juego tres de la final de la Conferencia Este de la NBA, colocando la serie 2-1 ante los Bucks. Él superó a Giannis fuera terminando con 36 puntos y de 11-de-25 desde el campo; y sobrevivió. Este último se retiró a un minuto del segundo tiempo extra, mientras que Kawhi jugó hasta el final, registrando un máximo de juego y máximo de carrera 52 minutos en la victoria 118-112 a pesar de un incómodo aterrizaje en el primer cuarto que lo llevó a cojear.

Hubo momentos en los que parecía que Leonard tendria que ser retirado del juego. Su explosividad habitual se había ido en la mayoría de las unidades; una vez, su ráfaga disminuyó persiguiendo a una escapada de Malcolm Brogdon en el tercero.

Pero cojear a para él fue mejor la alternativa, especialmente una vez que Kyle Lowry falló con falta de más de cinco minutos en el último cuarto. Incluso lesionado, Kawhi perdió ocho puntos en el segundo tiempo extra para finalmente sellar el juego.

La salud ha sido una preocupación repetida durante toda la temporada. Los Raptors lo sentaron regularmente en la segunda noche como precaución. Ahora que ha pasado la etapa de prevención, el entrenador Nick Nurse tendrá que ajustarse para lo no ajustable. Toronto ya ha demostrado que no puede aguantar mientras el jugador se sienta, y un juego donde su banca obtiene 27 puntos no es la norma habitual gritar a Norman Powell y sus 19 puntos, que aún fueron superados por las reservas de los Bucks, George Hill y Brogdon , que se combinó para 44.