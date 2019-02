$!Knicks traspasan a Kristaps Porzingis a Dallas

Los Knicks de Nueva York traspasaron a Kristaps Porzingis a los Mavericks de Dallas, desprendiéndose de su joven estrella que se recupera de una lesión en la rodilla izquierda, informaron personas al tanto del acuerdo.

Nueva York aceptó adquirir al escolta Dennis Smith Jr. y al centro DeAndre Jordan, además de ceder a Tim Hardaway Jr., a Dallas. Otros jugadores serían incluidos en la operación el jueves para encajar con la estructura de salarios.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas debido a que el traspaso aún no ha sido completado. ESPN.com dio la primicia.

Porzingis fue la cuarta selección del draft de 2015 y se le consideró como el jugador franquicia del futuro para los Knicks. Pero declinaron darle una extensión de contrato el verano pasado y el traspaso del alero letón, más Hardaway, indica que Nueva York se prepara para ser un protagonista importante en el próximo mercado de agentes libres.

Nueva York (10-40) posee la peor marca de la NBA y se enfila a terminar con una buena posición para el próximo draft. Luego los Knicks se estarían preparando para hacer una fuerte inversión _quizá adquiriendo a dos jugadores de elite_ en un mercado de agentes libres que incluiría a Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving y otros.

Pero no contarán con Porzingis, quien llegó a ser considerado tan talentoso como para atraer a tales jugadores. El letón de 23 años es capaz de aportar triples a la ofensiva y bloqueos a la defensiva, y fue elegido por primera vez al Juego de Estrellas antes de sufrir un desgarro de rodilla después de clavar el balón el 6 de febrero, en un partido ante Milwaukee.

En Dallas, una vez se recupere de la lesión en el ligamento anterior cruzado de la rodilla, Porzingis conformará una dupla europea con el base esloveno Luka Doncic.

Los Knicks habían anunciado que su estrella sería sometida a más pruebas a mediados de este mes a fin de determinar si podría volver a las canchas esta temporada.

De hacerlo, lo hará con el uniforme de Dallas, donde podría conformar una interesante dupla con el novato Doncic. Ambos jugaron a nivel profesional en España antes de ser elegidos en la NBA entre los cinco mejores de sus respectivos drafts.

El jugador más intrigante en el acuerdo desde la perspectiva de los Knicks es Smith Jr., el escolta que decidieron no seleccionar en la octava posición general del draft de 2017, cuando optaron por el francés Frank Ntilikina. Los Mavericks tomaron a Smith Jr. inmediatamente después, y apenas el miércoles registró el segundo triple doble de su carrera, cuando Dallas ganó en el Madison Square Garden.