La esposa de Kobe Bryant desmiente que La Mamba vaya a regresar a la NBA

"He escuchado que Kobe quiere volver. Kobe Bryant va a volver a las canchas. Recordad dónde lo oísteis primero" fue el mensaje de Shaquille O'Neal ante las cámaras de TMZ y que revolucionaron a todo el mundo NBA.

Estas palabras de Shaq han sido todo un bombazo mundial y han alimentado las ilusiones de ver jugar juntos a dos de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Pero la mujer de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, lo ha negado rotundamente en Instagram y acabado con estas ilusiones de un plumazo.

En un directo desde sus vacaciones en Los Cabos de México, Vanessa Bryant dejó claro que su marido no se plantea retomar su carrera respondiendo a un seguidor que se lo preguntó con esta respuesta que lo descarta al 100%.

“Kobe no va a dar marcha atrás en su retirada y no volverá a jugar. No quiere volver a jugar y sinceramente, realmente disfrutamos de pasar el tiempo juntos como familia sin que la locura del calendario de los partidos interfiera en los cumpleaños, las vacaciones y los eventos especiales”, aseguró Vanessa Bryant.

“Kobe está totalmente retirado y no va a volver a jugar a baloncesto”, aseguró la propia Vanessa. “Sinceramente, ahora estamos disfrutando de mucho tiempo juntos como familia”.

Bryant puso fin a su exitosa carrera el 13 de abril de 2016 con una memorable actuación en casa ante el Utah Jazz en la que batió el récord de anotación de la temporada con 60 puntos. Con cinco anillos, dos oros olímpicos y como el tercer máximo anotador de todos los tiempos, el exescolta se despidió siendo considerado una de los grandes mitos de Los Ángeles Lakers y de la historia de la NBA y ahora su mujer, ha descartado que a sus 39 años pueda seguir ampliando su leyenda.

Además de disfrutar de su familia como dice, desde que se retiró Kobe Bryant sigue ligado al baloncesto entrenando a algunos de los jóvenes talentos de la liga como Jayson Tatum y trabajando de comentarista en televisión. Además, se ha dedicado al cine y lo ha hecho con mucho éxito ya que este año ganó un Oscar al mejor corto de animación por “Dear Basketball”.