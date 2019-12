$!La NBA podría multar a Dewayne Dedmon por pedir cambio en público

La NBA analizará los comentarios de solicitud de cambio hechos público por el alero de Sacramento Kings, Dewayne Dedmon, una persona con conocimiento de la situación le dijo a USA TODAY Sports.

La persona solicitó el anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre los comentarios.

Antes de que los Kings jugaran contra Denver el domingo, Dedmon, hablando con The Sacramento Bee, dijo: “Me gustaría que me cambiaran. No he estado jugando, así que me gustaría ir a algún lugar donde se aprecien mi talento“.

El acuerdo de negociación colectiva de la NBA prohíbe que los jugadores o sus representantes hagan demandas de cambio en público.

“No soy la única persona que está teniendo problemas con su lanzamiento, así que si eso es un factor, es una locura”, señaló Dedmon. “Si no puedes lanzar a través de tus bajones, no sé cómo se supone que debes conseguir anotarlos”, concluyó.

La temporada pasada, la NBA multó a la entonces estrella de los New Orleans Pelicans, Anthony Davis, con US$50,000 cuando su agente, Rich Paul, hizo una solicitud de cambio público. En 2015, la NBA multó a Markieff Morris con US$10,000 por insinuar que deseaba ser cambiado, y en 2009, la NBA multó a Nate Robinson con US$25,000 cuando su agente hizo pública una solicitud de intercambio.

En julio, Dedmon firmó un contrato de tres años y US$40 millones con Sacramento. Pero está jugando solo 13.6 minutos por juego y promedia 4.8 puntos y 3.8 rebotes, después de promediar al menos 10 puntos y siete rebotes en sus dos temporadas anteriores con Atlanta. También está disparando 41.9% desde el campo y solo 22.9% en triples esta temporada.

Los Kings tienen 12-21 y están en el 13º lugar en la Conferencia Oeste. También están a solo dos juegos del octavo lugar de Portland.