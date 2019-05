$!Lamar Odom: “Todos mis médicos me dicen que soy un milagro andante”

El dos veces campeón de la NBA, Lamar Odom, quien estuvo casado con Khloe Kardashian por un tiempo, dijo que sufrió 12 accidentes cerebrovasculares y seis ataques al corazón cuando fue inducido en coma hace cuatro años.

En octubre de 2015, Odom fue hospitalizado después de que lo encontraron inconsciente en Nevada. Entró en coma después de una sobredosis de drogas dentro de un burdel de Las Vegas.

Odom, de 39 años, dijo que debido a su memoria, “no puede recordar”, según The New York Daily News. Se refería a su pérdida de memoria a corto plazo, y agregó que a menudo olvida dónde coloca las cosas.

“Todos mis médicos me dicen que soy un milagro andante”, dijo a Fox News. “Tuve 12 accidentes cerebrovasculares y seis ataques cardíacos cuando estaba en coma”.

En la entrevista, Odom dijo que los médicos han recomendado ejercicios mentales para tratar el problema. Mientras tanto, dijo que tiene dificultades para botar una pelota de baloncesto.

“Desde el golpe, parte de mi balance no es el mismo, mi equilibrio no es el mismo, pero estoy trabajando para mejorarlo”, explicó Odom. “Manejar el baloncesto fue muy natural. “Cuando veo que pasar entre mis piernas y detrás de mi espalda es un problema, creo que eso es el coma, el derrame cerebral y el ataque al corazón”.

En febrero, jugó para un equipo filipino, pero no quedó impresionado con su rendimiento. Pero dijo que es “solo una bendición poder jugar” al baloncesto.

“Creo que Dios hizo un trato conmigo. Él dijo: “Te voy a dar vida, pero voy a tomar tus habilidades de baloncesto”. Pero no me importa trabajar para recuperarlo. Será un proceso tedioso, pero volverá “, agregó. Su ex esposa fue fundamental en ayudarlo en su recuperación, informó Fox. “Era grande”, dijo.

Según la National Stroke Association, las personas pueden experimentar la pérdida de memoria después de un derrame cerebral

- Puede experimentar problemas de memoria después de un derrame cerebral. Es posible que experimente los siguientes tipos de pérdida de memoria:

-Verbal: memoria de nombres, historias e información relacionada con el lenguaje.

-Visual: memoria de formas, rostros, rutas y cosas vistas.

-Informacional: memoria de información y habilidades o dificultad para aprender cosas nuevas.

-Demencia vascular: una condición común posterior al accidente cerebrovascular que implica la pérdida de la capacidad de pensamiento.

- Los síntomas de pérdida de memoria después de un accidente cerebrovascular pueden incluir:

-Confusión o problemas con la memoria a corto plazo.

- Pasear o perderse en lugares conocidos.

-Dificultad para seguir instrucciones.

- Problemas para realizar transacciones monetarias.