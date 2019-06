Las lesiones cumplieron un papel importante en el final del reinado de los Warriors

“Lo que he atestiguado como su entrenador durante los últimos cinco años ha sido simplemente una combinación increíble de talento, carácter y compromiso mutuo”, resaltó el estratega Steve Kerr. “Esto simplemente no suele ocurrir. No suele pasar que un grupo de chicos como éstos se unan y hagan lo que hicieron en los últimos cinco años”, llegando a finales consecutivas.

Los Raptors ganaron la serie por 4-2. La liquidaron unos minutos después de que Thompson se marchó del recinto, con muletas y con un futuro que lucía incierto.