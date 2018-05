LeBron domina 16-1 a Horford en postemporda

SANTO DOMINGO. Coincidir con leyendas que han dominado la NBA ha castrado el sueño de descorchar champaña a grandes figuras. Charles Barkley, Karl Malone, Reggie Miller y Patrick Ewing “responsabilizan” a Michael Jordan de dejarlos sin sortijas.

Si Al Horford, un cinco veces All Star pero que no alcanza la estatura de los arriba mencionada, todavía no ha llegado a una final de liga a pesar de solo faltar a playoffs en una (por lesión) de las 11 temporadas que ha jugado, gran parte de esa culpa recae en LeBron James. El Rey vuelve a toparse en el camino del dominicano desde el lunes en la final de la Conferencia del Este en una temporada accidentada por las lesiones para los Celtics, pero que el nacido en Puerto Plata y un núcleo de jóvenes han salvado llegando hasta una etapa que pocos se atrevieron a pronosticar.

James viene frustrando los equipos de Horford desde 2009. El todo terreno que obliga a la comparación constante con Jordan domina 16-1 los enfrentamientos en cuatro ocasiones con equipos del criollo.

En 2009, los Cavaliers con James en su primera etapa en Cleveland barrieron a los Atlanta Hawks en segunda (4-0), sin Horford en el último choque.

La dosis se repitió en 2015 por 4-0, en la final del Este, luego de los Halcones superar a los Nets y Wizards. La siguiente barrida se produjo en 2016 también en la segunda ronda (4-0) y el único triunfo llegó la campaña pasada ya como un Celtics con su escolta estelar lastimado (Isaiah Thomas) cuando cayeron 4-1.

Esta vez los Celtics, con ventaja de la casa en el match que arranca mañana, llegan con pocas opciones en las apuestas de Las Vegas, ante unos Cavs crecidos en autoestima con la barrida de los Raptors y tras el susto frente a Indiana. Las llegadas de Kyrie Irving y Gordon Hayward convirtieron a los Celtics favoritos para verse en esta etapa con Cleveland. Ambos se lesionaron, lo que quita atractivo al match.

