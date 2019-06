$!LeBron James le da bienvenida a Anthony Davis: “Solo es el comienzo“

LeBron James le dio la bienvenida a los Ángeles Lakers a Anthony Davis a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una foto. En una historia también publicó su reacción al revelar su lista de reproducción post-trade. LeBron escuchaba “Come And Get Me” de Jay-Z y “Do Not Disturb This Groove” de The System. “AD on da way !!” LeBron escribió el sábado. “@ Antdavis23 ¡Vamos a hacerlo hermano! Sólo es el comienzo #ShakeShow “.

James consiguió exactamente lo que quería: una joven superestrella para jugar con él, un tipo que puede ser una fuerza en ambos extremos de la cancha. El tipo de jugador de élite que los Lakers necesitaban no solo para llegar a los playoffs la próxima temporada, sino también para ser una amenaza para ganar el Oeste.

Anthony Davis consiguió lo que quería: del pequeño mercado de Nueva Orleans al foco más brillante de la NBA, los Lakers de Los Ángeles. Él pasará desapercibido por los fans casuales no más.

Davis, quien está representado por Rich Paul de Klutch Sports Group, quien también representa a James, estuvo vinculado a los Lakers desde que solicitó un canje a los Pelicans en enero, pero el acuerdo nunca llegó a buen término.

James le dijo a ESPN a principios de la temporada que sería “increíble” jugar junto a Davis, comentarios que frustraron a algunos gerentes generales de mercados pequeños en toda la NBA.

Sin embargo, James consiguió su deseo. En Davis, los Lakers agregarán un talento de primer nivel y una presencia defensiva formidable que tiene promedios de carrera de 23.7 puntos, 10.5 rebotes y 2.4 bloqueos. El jugador de 26 años tiene un año restante de su contrato actual y está programado para ir a la agencia libre en 2020, pero la posibilidad de que él firme un acuerdo a largo plazo con los Lakers el próximo verano es sin duda alguna.

Con las lesiones de las estrellas de Golden State, Kevin Durant y Klay Thompson, los Lakers están ahora en una posición privilegiada para convertirse en líderes en la Conferencia Oeste, ya que tienen el espacio para firmar otra estrella (Kyrie Irving o Kemba Walker).