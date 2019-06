Pide disculpas el accionista de los Warriors que empujó a Karl Lowry, de los Raptors

“Cometí un error y estoy sinceramente desolado (...) Espero que el señor Lowry y todos los que se sintieron afectados por mi falta de juicio entiendan que la actitud que tuve no refleja la persona que soy y que he sido durante toda mi vida”, agregó el empresario estadounidense, cuya fortuna está estimada en los 2.300 millones de dólares según Forbe, gracias a inversiones en empresas como Google, Paypal y LinkedIn.

“Asumo plenamente mi responsabilidad y me siento avergonzado por lo que pasó. Reaccioné mal y no tengo excusa”, indicó Stevens en un comunicado.

En 2013 se unió al consorcio que había comprado en 2010 a los Warriors por 450 millones y que, casi una década después, está valorado en 3.500 millones según la publicación.

Adam Silver, comisionado de la NBA, consideró el viernes que las sanciones eran “justas” y precisó que el comité de disciplina de la liga se había reunido con Stevens antes de tomar su decisión.

“Es indudable que el señor Stevens cometió un error. Desde mi punto de vista va a pagar un precio enorme por ese error. No solo por la multa o por la prohibición de asistir a partidos de básquetbol, sino también por su reputación”, dijo Silver.

El incidente, difundido en directo por la televisión estadounidense, tuvo lugar en el último cuarto del tercer partido de la Final, que terminaron ganando los Raptors 123-109 para adelantarse 2-1 en la serie.

Lowry cayó encima de unos aficionados intentando evitar que la pelota saliera de la pista y, al levantarse, fue empujado por Stevens, que fue expulsado del Oracle Arena, en Oakland, por miembros de seguridad.

“No lo conozco. No me interesa conocerle. Ha enseñado quién es de verdad. Soy más grande que él como persona (...) Creo que (la liga) debería hacer más. No da una buena imagen a un grupo de propietario. No debería formar parte de nuestra liga”, había apuntado Lowry el jueves.