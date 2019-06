$!Thompson es duda y Looney fuera de unos Warriors golpeados por lesiones

El base Klay Thompson es duda en Golden State Warriors para el tercer partido del miércoles de las Final de la NBA con una distensión en el muslo izquierdo, mientras que el alero reserva Kevon Looney estará fuera por tiempo indefinido, anunció este lunes el equipo californiano.

Las lesiones han sido las malas noticias de los campeones defensores de la NBA en esta serie que está empatada a un triunfo por bando, con los Juegos 3 y 4 esta semana en Oakland, casa de los Warriors.

Una resonancia magnética el lunes mostró que Thompson tiene una leve distensión en el muslo izquierdo que sufrió en la victoria de Golden State 109-104 el domingo en Toronto.

“Klay dijo que está bien, pero Klay podría estar medio muerto y todavía te diría que está bien”, señaló el técnico Steve Kerr después del segundo juego. “Ya lo veremos. Se piensa que es algo menor”.

Por su parte, Looney se quedó al margen del segundo partido de esta serie final en principio por una contusión, según se informó, pero el entrenador Kerr dijo que después del juego el problema era “algo con su hombro”.

Una resonancia magnética mostró que Looney tiene una fractura del cartílago que conecta las costillas derechas al esternón.

Los Warriors, que intentan ganar su tercera final consecutiva de la NBA y la cuarta en cinco años, ya han estado sin el máximo anotador de playoffs, el astro Kevin Durant, durante ya varios días con una lesión en la pantorrilla derecha.

El francotirador de los Warriors, Stephen Curry, también se sintió mal al principio del segundo partido de la Final.

“Simplemente no me sentí bien al comienzo del juego”, dijo Curry. “Pero al final del día, nada impedirá jugar en la Final. Así que tengo mucho tiempo para recuperarme antes del tercer juego. Realmente no sé cuál fue la causa. Simplemente no me sentí bien”.

Kerr señaló que que Curry “pudo haber estado un poco deshidratado. Eso fue lo que percibí. Simplemente se sentía un poco mareado y volvió a la sala de entrenamiento y regresó y estaba mucho mejor”.