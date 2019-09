$!Bears y Packers abren la acción de la temporada en NFL

Después de lo que pareció una temporada baja interminable, el fútbol americano de la NFL ha vuelto oficialmente. Los Bears y los Packers abrieron la acción en Chicago la noche de este jueves por la noche, seguidos de una lista completa de juegos el domingo.

Jugadores destacados

Ningún jugador tiene mayores expectativas esta temporada que Baker Mayfield, quien lanzó 27 touchdowns como novato el año pasado y ayudó a los Cleveland Browns a mejorar de (yikes) 0-16 a un respetable 7-8-1.

Los fanáticos están entusiasmados de que el entrenador Freddie Kitchens, que parecía desbloquear a Mayfield cuando se hizo cargo a mitad de temporada, tendrá un año completo con el equipo. Muchas personas incluso están hablando de playoffs para los Browns, que generalmente están en desgracia. ¿Mayfield tiene alguien a quien lanzar? ¿Qué tal Odell Beckham Jr., adquirido por el comercio de los Gigantes?

Como de costumbre, algunos mariscales de campo están potencialmente en el asiento caliente, y los jóvenes están listos para asumir cualquier paso en falso. Eli Manning ha sido el hombre principal de los Gigantes , pero el equipo usó su selección de draft general No. 6, sorprendentemente, en Daniel Jones. Si las cosas van mal para Manning, el mariscal de campo del futuro podría ser el mariscal de campo de tres semanas a partir de ahora.

Los Miami Dolphins han optado por comenzar con Ryan Fitzpatrick, de 36 años, pero se espera que el equipo sea terrible, y el recién adquirido Josh Rosen, de 22 años, podría hacerse cargo pronto. Case Keenum ha sido un superviviente y ha comenzado juegos para cinco equipos en cinco temporadas. Esta temporada trae al equipo No. 6, los Washington Redskins. ¿Pero cuánto tiempo antes de recurrir a su propia selección de primera ronda, Dwayne Haskins?

Apuestas y fantasía

Cada vez más jurisdicciones estadounidenses han legalizado las apuestas deportivas, y cada vez más estadounidenses tendrán algo más en los juegos que miran esta temporada.

Aún así, la liga no busca cambiar drásticamente para reflejar eso. “Tenemos un gran compromiso, no necesitamos integrar las apuestas deportivas directamente en eso”, dijo Christopher Halpin, un ejecutivo. Los locutores de televisión no se animan a hablar de juegos de azar, por lo que no espere una avalancha de comentarios en los diferenciales o excesos en los domingos por la tarde. Pero cuando el chico sentado a tu lado en el bar deportivo gime de agonía por un punto extra perdido, hay una buena posibilidad de que haya perdido un poco más que su orgullo por el equipo.

La superestrella del fútbol del año pasado fue el corredor novato de los Gigantes, Saquon Barkley (1,307 yardas por tierra, 721 yardas por recepción). Después de una temporada como esa, fue seleccionado No. 1 en casi todas las ligas este año. Pero aunque es muy probable que ayude a los equipos de fantasía, ¿cuánto puede realmente ayudar a los Gigantes, que estuvieron 3-13 y 5-11 en las últimas dos temporadas?

Asuntos legales

Nadie prefiere las noticias de fútbol fuera del campo a los juegos. Pero todavía hay una gran cantidad de ellas, algunas de las cuales van desde lo desagradable hasta lo verdaderamente inquietante.

La firma del corredor Kareem Hunt por los Browns llamó la atención después de que Hunt fue liberado por los Jefes de Kansas City por un video que lo mostraba empujando y pateando a una mujer. Un mes después de firmar con Cleveland, la liga lo suspendió durante la primera mitad de esta temporada.

La liga optó por no suspender al receptor de los Chiefs, Tyreek Hill, a pesar de las acusaciones de abuso infantil en su contra. Debería ser un gran objetivo para Patrick Mahomes, y los Chiefs generalmente se consideran fuertes contendientes del Super Bowl.