Los Toros anuncian a Pat Listach como nuevo mánager

Los Toros del Este anunciaron la contratación de Pat Listach como dirigente para le temporada 2022-23, así como el regreso de Dave Lundquist como coach de pitcheo del conjunto romanense.

Listach estará en su segundo equipo como dirigente en la liga dominicana mientras que Lundquist ya ha estado en múltiples ocasiones como entrenador de pitcheo de la tropa taurina. Llega en lugar del puertorriqueño Lino Rivera, quien dirigió al club en las últimas tres campañas, pero su contrato no fue renovado.



“Estamos entusiasmados de tener a Pat con nosotros, desde nuestra primera reunión nos mostró muchos deseos de ganar y su filosofía de juego va de la mano con lo que tenemos en mente,” dijo Raymond Abreu, gerente general de los Toros, al momento de hacer el anuncio.



El norteamericano dirigió a a las Estrellas Orientales en la temporada 2015-16 y dejó a los verdes con marca de 13-13, empatado precisamente con los Toros en la tercera posición.



“Para nosotros era de mucha valía tener un dirigente que conozca las ligas invernales, sobre todo la dominicana, para que entienda la urgencia de ganar partidos. Pat reúne todas las condiciones de un manager ganador y lo ha demostrado donde quiera que va,” agregó el ejecutivo taurino.



Listach, ganador del premio Novato del Año en la temporada 1992 con los Cerveceros de Milwaukee, ha sido dirigente en circuitos minoritarios y coach de Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, Astros de Houston y Cachorros de Chicago.



Fue dirigente campeón con los Acereros de Monclova en el 2019 y llevó al equipo a los playoffs en la temporada 2021.



En este 2022, Listach será mánager con los Jersey Shores BlueClaus, equipo de liga menor de los Filis de Filadelfia. Será su 10º equipo como capataz en las menores, en el 2008 fue galardonado como Manager del Año en la Liga de la Costa del Pacífico.



De su lado, Dave Lundquist estará en otra campaña con los Toros del Este, fue coach de pitcheo del equipo campeón del 2010-11, estará en su cuarta temporada con el uniforme naranja, habiendo laborado también con los Gigantes del Cibao y Estrellas Orientales.



“Dave no solo conoce el equipo, también conoce muy bien la liga y eso tiene mucho valor,” dijo el gerente general taurino. Lundquist es actualmente coach de Bullpen en el equipo grande con los Filis del Filadelfia.



“Como es muy probable que Lundquist no pueda estar desde el primer día en los entrenamientos de los Toros, por sus responsabilidades en las Grandes Ligas, el conocido Phil Regan estará comandando las prácticas hasta que llegue Dave. Regan no estará en uniforme durante la temporada, pero tendrá un rol importante con nosotros fuera del terreno,” siguió diciendo Raymond Abreu.



El cuerpo de coaches que trabajarán de la mano con Listach y Lundquist será anunciados en los próximos días.



En la temporada muerta, los Toros han adquirido en cambio a Robel García y a Rosell Herrero y firmaron como agente libre al receptor Luis Bernardo.