Acuña: "No extrañaré a Freeman, tuvimos fricciones, era autoritario"

Los campeones Bravos de Atlanta abren la temporada 2022 este jueves contra los Rojos de Cincinnati sin Freddie Freeman en su roster por primera vez desde 2010. Pero la figura emergente del equipo no lo extrañará como muchos seguidores del club.

"No voy a extrañar a Freddie Freeman. Tuvimos fricciones, a él no le importaba cuando me golpeaban. Freddie era autoritario y no era alguien con quien pudiera hablar nunca", le dijo Acuña a Yancen Pujols durante una entrevista en Instagram Live.

Durante los últimos 11 años, Freeman se convirtió en una piedra angular querida, y concluyó en octubre con el primer título de Serie Mundial del club en 26 años. Los Bravos y el primera base sorpresivamente tomaron caminos separados el mes pasado cuando Atlanta adquirió a Matt Olson de los Atléticos de Oakland y luego Freeman firmó con los Dodgers.

Acuña Jr., dijo que él y Freeman se enfrentaron durante sus cuatro temporadas juntos.

"¿Yo? Nada”, dijo Acuña cuando se le preguntó qué es lo que más extrañará al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2020.

Acuña, de 24 años, dijo que los dos jugadores no hablaban mucho. Relató una historia de su temporada de novato en 2018 cuando los veteranos de los Bravos lo llamaron a la oficina del dirigente y le limpiaron el ojo negro de la cara porque no les gustó. Freeman era presumiblemente uno de los veteranos.

“Cuando llegas como novato, siempre hay alguien que quiere dártelo. Vienes con tu arrogancia de las ligas menores. Te haces el negro de ojos. . . tus lentes de sol, tu sombrero un poco torcido. Mucha gente lo ve mal y yo no lo veo mal porque es parte del juego. Entonces, muchos veteranos me lo dieron, cuando llegué en 2018, muchos de ellos me lo dieron”. dijo Acuña.

Jugadores como Ozzie Albies, Dasby Swanson y Austin Riley han confesado que sí van a extrañar a Freeman, sin embargo, todo indica a que Freeman y Acuña Jr. no eran muy cercanos salvo cuando se pasaban por el lado.

Acuña dijo que no habló porque era un novato. El nativo de Venezuela, de 21 años en ese momento, fue nombrado Novato del Año de la Liga Nacional después de conectar 26 jonrones con un OPS de .917. Un All-Star en 2019 y 2021, Acuña se rompió el ligamento cruzado anterior en julio pasado y vio a los Bravos ganar la Serie Mundial sin él. No se espera que Acuña regrese a la alineación de los Bravos hasta el próximo mes.

“No digo que sea un veterano hoy”, dijo Acuña, “pero nadie va a venir a quitarme algo de la cara hoy”.