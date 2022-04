Rentería emplaza a la Confederación por afiliación de Colombia a la Serie del Caribe

Edinson Rentería fue el rostro dirigencial de la liga de béisbol profesional de Colombia desde 1999 y de inmediato comenzó una cruzada para que el circuito ingresara a la Serie del Caribe. Era un habitual en ese torneo, en 2005 obtuvo el aval de la MLB y más adelante llenó el cuestionario que le pedía la Confederación del Caribe (CBPC), que incluyó el pago de US$94,000.

El nombre del circuito de cuatro equipos era Liga Colombiana de Béisbol Profesional (LCBP), pero a partir de 2018, con la intervención de la Federación, pasó a llamarse Liga Profesional de Béisbol Colombiano (LPB), y Pedro Salcedo comenzó a presidirlo.

Fue con Salcedo que la Confederación del Caribe acordó el ingresó colombiano a la Serie del Caribe desde la edición de Puerto Rico en 2020, pero Rentería entiende que le fue dado una especie de golpe de estado.

“Aquí estamos buscando justicia, que la LCBP es la que tiene los derechos ante la Confederación del Caribe para poder manejar la liga en Colombia. Queremos llegar a un término feliz. Más nada”, dijo Rentería, al teléfono con DL desde los Estados Unidos.

Rentería envió una dura carta a la CBPC donde pide que “reitere la certificación que nos expidió”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/21/un-hombre-con-una-playera-de-color-blanco-0462cd57.jpg Edinson Rentería alega que debe ser el interlocutor con la Confederación del Caribe. (FUENTE EXTERNA)

El hermano del expelotero Edgar explicó a DL que quedó sorprendido cuando a partir de 2019 supo del inicio de contactos entre la Confederación y la LPB, por lo que buscó una explicación, pero no fue sino hasta este año cuando finalmente le respondieron.

Una fuente cercana con la CBPC que pidió la omisión de su nombre explicó a DL que los colombianos (incluyendo Rentería) se pusieron de acuerdo en torno al ingreso al torneo regional en 2019 y que le sorprende esta última reacción. Esta semana habría una respuesta a Rentería, pero informan que está establecido en documentos que el dinero depositado no es reembolsable.

Salcedo, contactado por DL desde tierra de García Márquez, dijo que lo único que ha pasado es que en 2019 se cambia el nombre a la liga para hacerla más comercial, pero que es el mismo circuito con los cuatro equipos tradicionales, incluso que Rentería preside uno de estos, los Gigantes de Barranquilla.

“¿La liga cambió de nombre, pero es la misma liga?”, preguntó DL a Rentería.

“No, no, no, no. Nunca, nunca, nunca. Eso nunca ha pasado, la LCBP siempre está ahí y la LCBP es la que tenía que ir (a la Serie del Caribe. Imagínate, se ha invertido mucho dinero y muchos perjuicios económicos, compromisos con todo el mundo y están usando la otra liga”, dijo Rentería.

Nathanael Pérez Neró Licenciado en Comunicación Social egresado de la universidad O&M. Ejerce como periodista especializado en deportes desde 2001.

El directivo explicó que comunicó la situación a MLB, al sindicato de peloteros y que está en fase de búsqueda de respuestas antes de proceder con otros recursos.