Niche Batista, el entrenador que pulió a Juan Soto: "A los 15 años es tarde para hacer un prospecto"

En las facilidades del Club Payero, en medio de un parque industrial en el extremo sur de Villa Mella donde el río Isabela hace de frontera con el Capotillo, opera el programa de Cristian Batista. Allí llegó Juan Soto a finales de 2013, se le hizo ajustes a su swing, quintuplicaron su valor y dieron forma al primer pelotero que, sin inmutarse, rechaza un contrato de US$440 millones.

“Niche”, como se le conoce, se comunica a menudo con Soto, defiende la postura que ha tenido ante las ofertas de los Nacionales e identifica en su cabeza el punto más fuerte que tiene como bateador.

En estos días a Batista le preocupa el proyecto de ley que ya fue aprobado en primera lectura en el Senado, que limitaría a los 15 años la fecha en la que un joven puede ingresar a una pensión y retendría en un fideicomiso el 40% del bono hasta cumplir los 18 años.

Se ha reunido con congresistas y entiende que debieron consultarlos antes de avanzar en el poryecto.

Batista cree que los legisladores ignoran los cambios de la industria y pone el ejemplo de Soto, quien al llegar a la academia con casi 15 años perdió la oportunidad de recibir un bono más alto porque no se le pudo trabajar con el tiempo suficiente.

“Si un niño entra a una academia a los 15 años ya no hay tiempo para prepararlo”, dice Batista, cuyo programa opera con 18 empleados para trabajar a 60 adolescentes a un costo mensual que asegura ya alcanza los RD$600 mil.

Batista creó su programa en noviembre de 1999 y exhibe 14 peloteros colocados en las Grandes Ligas.

La lista la encabeza Soto, pero también figuran Gregory Polanco, Domingo Leyba, Juan Jaime, Otto López, Michael Martínez y Alen Hanson.

¿A qué edad tiene que entrar un niño a una academia?



“Si un niño entra a una academia a los 15 años ya no hay tiempo para prepararlo. Para nadie es un secreto que los peloteros debutan en Grandes Ligas a los 19 años y los equipos están haciendo acuerdos a temprana edad, si un niño llega a una academia con 15 años no habrá tiempo para prepararlo, no hay tiempo, el negocio está demasiado rápido, muy acelerado”.

¿Qué tiempo toma preparar un niño?

“De tres a cuatro años hermano… de trabajo diario e inversión”.

¿Qué opinas de la figura del fideicomiso que tomaría el 40% del bono hasta los 18 años?

“No estoy de acuerdo con eso, no. Este es un país libre e independiente y cada quien sabe lo que hace con su dinero, aquí hay familias que son responsables, aquí hay familia que no tienen una nevera en su casa, unos muebles y si lo firman en 50 mil (dólares) les va a guardar la mitad del bono del muchacho en el banco. ¿Cómo se mantiene el muchacho en el camino, con qué inversión? No estoy de acuerdo con eso, hay que revisarlo eso”.

¿Cómo ha cambiado el proceso de hacer un prospecto?

“El trabajo diario, se trabaja de lunes a domingo, por eso ellos van a la escuela los sábados, un día a la semana, es un trabajo más determinado porque el negocio está muy rápido, lo estamos agarrando a temprana edad y lo estamos preparando mejor. No es igual que un tipo que viene con 15 años a mi academia, que nunca se preparará mejor que uno que tuvo cuatro o cinco años, que sale ready de una vez y juega hasta en Estados Unidos”.

¿Qué cuesta mantener un programa como este?

“Somos 18 trabajadores entre cocineros, limpiadores, choferes y…, sale caro, sale caro mantener un programa como el de nosotros, un programa élite. Aquí los prospectos duermen con aire acondicionado, es una pensión con una casa bien buena porque la inversión hay que hacerla, se gasta mensual 600 mil pesos, estábamos en 500 mil, pero ahora con los precios se ha disparado a 600 mil pesos mensuales, en gastos fijos, no es fácil hacer un pelotero como la gente cree, es una inversión muy grande. Aquí se le paga escuela, se le paga todo, tres comidas, merienda, bebidas, clavos (zapatillas de juego), guante, es algo muy caro, muy costoso”.

¿Qué características buscan los equipos?

“Todo depende de la fuerza del muchacho. La fuerza es por lo que más están pagando, el béisbol cambió, ahora no estamos pensando dizque en bateo y corrido, que batear para otro lado, estamos en la época de los jonrones, lamentablemente, al bateador de power es al que le están pagando, con herramienta”.

¿Cómo llegó Juan Soto a tu academia?

“Juan Soto es el eje de nosotros, es el norte de nuestros peloteros, aquí han debutado ya 14 jugadores en Grandes Ligas, pero Soto es la estrella de nosotros. Llegó de la Liga Rafael Zapata, Los Vecinitos, de Papei, él me lo trajo aquí con 14 años y nueve meses y trabajamos con él casi dos años”.

¿Qué valor proyectaba a Soto cuando llegó?

“Todo depende el trabajo y el programa. Cuando valoré a Soto lo valoré de 300 a 500 mil dólares, máximo un tope de 800 mil. Soto es un tipo que su cabeza es algo muy grande en él, asimiló el trabajo que hicimos en él y cogió un millón 500 mil dólares, es un guerrero y su cabeza bien puesta”.

¿En qué punto hubo que trabajar más?

“Nosotros trabajamos con Soto porque su swing era un poquito largo, él hacía contacto con la pelota, pero su swing era un poquito largo y se trabajó con él, recortar el swing un poquito y que viniera más por dentro y que viniera mucho para el otro ángulo del play, que es el left field, que es un tipo zurdo, trabajamos mucho fue en cortar el swing y ponérselo más por dentro”

¿Le pidió él que lo dejarán en la pensión?

“Cuando hicimos un acuerdo con Rafael Zapata, su manager que lo trabajo de su liga, el acuerdo era que viajara, porque él era de la capital, pero el muchacho a las dos semanas se amotinó y dijo, ‘no, yo quiero estar en la pensión, yo quiero ser pelotero’, decidimos llegar a la pensión con él y hacer el trabajo”.

¿Estaba detrás del grupo?

“Sí, porque habían muchachos que tenían ya un año y pico arriba (de trabajo) de él, dos años, pero él le pasó por encima a ellos. Claro, él se los llevó. Habían tipos más veteranos que estaban muy por encima de él, más trabajado, pero la cabeza y el deseo de ese muchacho es algo increíble”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/21/un-par-de-personas-de-pie-9818d4f5.jpg Cristian Batista frente a un dugout con una valla donde se exhibe parte de los jugadores que han salido del programa. (NATHANAEL PÉREZ NERÓ)

¿Por qué no tomó más dinero?

“El problema con Soto fue el tiempo, llegó un poquito tarde y la familia, la doña, doña Belkys, la madre, no quería que sacarlo de la escuela, Soto iba a venir aquí solo los viernes a practicar. Cuando él sale de la escuela y lo ponemos los sábados es que trabajamos full time. Soto llegó un poquito tarde a mis manos, si llega más temprano conseguimos más dinero. Sí, sí”

¿Qué le diría sobre las ofertas que ha tenido de los Nacionales?

“No, yo he hablado con él, yo siempre hablo con Soto, estamos en contacto siempre. Como digo, él tiene su agente, él sabrá, él es uno de los mejores peloteros de las Grandes Ligas, para mí es el mejor bate de las Grandes Ligas, él sabe lo que quiere, él no piensa en contrato, él lo que le gusta es jugar pelota y su agente están manejando eso, pero yo creo que él merece su dinero y creo que se lo va a ganar porque él es un buen pelotero, él sabrá lo que va a determinar con esto, pero yo creo que se lo merece el dinero que está pidiendo”.

¿No es mucha presión en plena temporada?

“No, a Soto no le afecta eso, Soto tú hablas con él y te dice, ‘yo no estoy pensando en contrato, yo no estoy pensando en esto’, Soto piensa en jugar pelota, él piensa en el juego, en ganar, Soto no está pensando en contrato ahora mismo”.

¿Es cierto que consideraron utilizarlo como lanzador?

“No, no. Cuando él vino aquí a mi academia sí me propusieron, su entrenador, me dijo, ‘el picha’, le dije que como pitcher no lo quiero es como bateador, como lanzador nunca me interesó, como bateador sí. Porque era que no corría, no era atleta, Soto era un tipo medio show, medio gordito, pero me dijo, ‘pónmelo a tirar un bullpen’, yo dije, ‘no, como bateador lo podemos dejar, pero como pitcher no me interesa y logramos trabajar con él y mejorar su pierna y su bate, Soto es un bateador”.