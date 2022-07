Ulises Cabrera cree que la MLB y el sindicado pueden retomar el draft

El pacto laboral no impide que la liga y los jugadores negocien un modelo de reclutamiento. ( FUENTE EXTERNA )

Ulises Cabrera no cree que la idea de implantar el draft internacional esté muerta hasta 2026. Ni siquiera descarta que el sindicato de jugadores y la Major League Baseball alcancen un acuerdo al respecto antes de que el 25 de octubre cuando haya que hacer la oferta calificada a los agentes libres que cumplan su tiempo de servicio.

Cabrera, agente certificado de la MLB y presidente de la Dominican Prospect League, ha sido un opositor al sorteo, cree que la liga puede corregir sin un draft los problemas de corrupción y falta de regulación en el reclutamiento, pero lamenta que se haya dejado vía libre para que nada de esto se enfrente.

Desde su punto de vista, dueños y equipos no se pusieron de acuerdo en torno al draft por los US$69 millones que los diferenciaba en torno a la inversión garantizada en bonos, puesto que esa una simple fracción del enorme volumen de dinero que maneja el negocio.

“Egos. Egos, de la MLB y del sindicato, decir qué te gané en una negociación, decir que no te concedí lo que pedías. Punto”, dice Cabrera a DL. “La MLB tiene un punto de vista que no está basado en la realidad y los dueños no se están llevando de la Major League, punto”.

Ulises Cabrera, agente de jugadores y presidente de la DPL.

Cabrera, que representa a jugadores como Carlos Santana y Framber Valdez, entiende que si luego de décadas de un rechazo absoluto del sindicato al sorteo internacional esta vez se pusieron de acuerdo en dialogar y hasta intercambiar propuestas queda claro que los jugadores pueden ceder en cualquier momento.

“El nivel de apoyo al draft nunca ha existido. Es una creación de la MLB, crearon las dificultades; entendieron, erróneamente, que causar más desarreglo, permitir más corrupción, aunque saben que existe, que iban a forzar que los entrenadores dijeran que entregarían el draft a cambio de nada. Ellos mal calcularon eso”, dijo Cabrera, de la agencia Octagon.

Desde su punto de vista, es ilógico que al mercado internacional se otorgue menos de US$200 millones cuando en el doméstico de los Estados Unidos se entregarán US$280 MM.

“No es difícil para la MLB enfrentar la corrupción sin un draft. No lo han hecho porque han tenido el interés del draft, esta vez la estrategia fue crear un caos como nunca antes, que sea un desorden de una magnitud tan insoportable que toda la gente que tiene que ver con la pelota nos ruegue un draft y con eso lo vamos a lograr”, dijo.