“Muy orgulloso”: Beltré estuvo en primera fila en la hazaña de Pujols

Cuando el dominicano Adrián Beltré vio que los Cardenales iban a estar en Los Ángeles para enfrentarse a los Dodgers, llamó a Albert Pujols y le dijo a su compatriota que estaría presente en el Dodger Stadium las tres noches. Beltré le dijo a Pujols que esperaba presenciar historia.

El relato lo cuenta Juan Toribio en las páginas de MLB.com.

Beltré no tuvo que esperar mucho, ya que Pujols se voló la cerca dos veces el viernes, convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de Grandes Ligas con 700 jonrones, uniéndose a Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714) en uno de los clubes más exclusivos del deporte.

Los dos cuadrangulares ayudaron a los Cardenales a vencer 11-0 a los Dodgers.

“Cuando hablas de béisbol, sea aquí en Estados Unidos o en la República Dominicana, siempre hay una persona a la que admiras”, Beltré le dijo a MLB.com. “Esa persona es Albert Pujols”.

Tras tocar el plato después de su histórico jonrón contra el derecho de los Dodgers Phil Bickford, el toletero de los Cardenales señaló al cielo y de inmediato se dirigió hacia Beltré, quien estaba en primera fila.

“Es un honor estar aquí esta noche para apoyarlo”, dijo Beltré. “Albert es una persona increíblemente respetada por todos nosotros. Estoy feliz de que pude estar aquí y es un honor poder estar aquí para una persona tan trabajadora y humilde que ha tenido una gran carrera y pudo hacer algo tan increíble. Estoy muy orgulloso”.

Aunque muchos han quedado sorprendidos por lo que ha podido hacer Pujols esta temporada a sus 42 años, Beltré dijo que esperaba una campaña como esta por la ética de trabajo de su compatriota. Beltré fue testigo de ello desde el lado contrario por más de una década. Y también tuvo la oportunidad de verlo con sus propios ojos cuando ambos representaron a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol del 2006.

“Cuando luchas por lo que quieres, no importa la edad que tengas”, dijo Beltré. “Quizás mucha gente no se esperaba una temporada como esta, pero si le preguntas a él, estoy seguro de que no está sorprendido porque trabajó muy duro para jugar así y mantenerse consistente. Todos estamos muy contentos de que pudo mantenerse saludable y llegar a los 700 jonrones”.

Beltré, quien también es miembro del club de los 3,000 hits, podría convertirse en el quinto jugador dominicano exaltado al Salón de la Fama cuando sea elegible en el 2024. Pero de lo que está seguro es de que Pujols, el único jugador latinoamericano con 700 bambinazos, seguramente será exaltado a Cooperstown en su primer año en la boleta.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/24/albert-pujols-hablando-por-celular-411dd37f.jpg El bateador designado de los Cardenales de San Luis, Albert Pujols, a la derecha, habla con los ex jugadores de la MLB Adrián Beltré, a la izquierda, y José Vizcaino antes de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles en Los Ángeles, el viernes 23 de septiembre de 2022. (AP/ASHLEY LANDIS)

“Es alquien a quien respeto. Alguien contra quien jugué muchos partidos en contra en este estadio”, dijo Pujols acerca de Beltré. “Es alquien que probablemente sea nuestro próximo Salón de la Fama en dos o tres años más. En las prácticas de bateo, le dije que también quería hacer esto por nuestro país, porque es algo que anhelaban. Quería compartir ese momento con él porque sé que él hubiese lo mismo por mí”.

Hace cuatro años, Beltré, quien en aquel entonces militaba con los Rangers, recibió el primer pitcheo ceremonial de Pujols para celebrar los 3,000 hits del segundo. Es una amistad que empezó hace décadas, ya que ambos son de Santo Domingo. Sin embargo, el viernes, Beltré siempre fue un aficionado más apoyando uno de los logros más grandes en la historia de Grandes Ligas.

“Él es lo que todo jugador debe aspirar a ser”, dijo Beltré. “Cualquier muchacho que esté buscando un modelo a seguir, él es el muchacho al que hay que emular. Simplemente estoy orgulloso de ser dominicano, orgulloso de decir que es mi amigo”.