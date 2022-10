Toros despiden dirigente Listach, nombran a Héctor Borg

Los Toros del Este anunciaron el despido del dirigente Pat Listach y a su vez nombraron a Jorge Mejía como nuevo coach de bateo, quien asumirá este mismo lunes sus funciones.



Listach dejó al equipo con marca de 3-10, a tres juegos de la cuarta posición clasificatoria y con 37 partidos restantes en el calendario.



“Pat fue un capataz muy trabajador, se comunicaba muy bien con los jugadores pero lamentablemente no se lograron los resultados que esperábamos”, dijo Raymond Abreu, gerente general de los Toros. “Héctor Borg seguirá como dirigente interino y no descansaremos hasta tener todas las piezas necesarias para llevarnos a la clasificación”, agregó.



De su lado, Jorge Mejía ya está en uniforme y listo para tomar las riendas de los entrenamientos de bateo, asumió esas funciones con los Leones del Escogido en las temporadas 2019-20 y 2020-21.



Con Mejía como coach de bateo, el Escogido lideró la liga en la campaña 2019-20 en bateo (.249), promedio con corredores en posición anotadora (.258) y con hombres en base (.263). Ese año el conjunto escarlata fue segundo en anotadas (202), solo detrás de los Toros (236).



Mejía laboró 12 años en el sistema de ligas menores con los Nacionales de Washington y en la actualidad maneja la academia PNY Sports de reclutamiento de talento.



En otros movimientos, Charlie Romero pasa a ser coach de Control de Calidad con Ángel Rosario como su asistente.



“Conozco muy bien a Jorge y se que es capaz de cambiar el rumbo de la ofensiva taurina. A la fanaticada que sepa que no dejaremos de trabajar y seguiremos haciendo los movimientos necesarios y sumando jugadores para volver al sendero del éxito", terminó diciendo el ejecutivo taurino.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.