Christopher Morel, guiado por un basketbolista hacia el béisbol

Lo dice el refrán: “Hijo de gato caza ratón”. La parte que descarta es que no siempre ingieren el mismo tipo de bocado.

Es lo que ocurrió con Rafael Disla, el exjugador de baloncesto (sigue activo en maxibaloncesto), quien ganó campeonatos en los torneos de categoría superior del torneo distrital, con San Carlos, así como en su nativa Santiago, con Sameji.

Disla es el padre del jugador de los Cachorros de Chicago en Grandes Ligas, Christopher Morel y para darle mayor satisfacción a sus padres, también de las Águilas Cibaeñas en el país. La temporada pasada participó en 113 partidos con los Cachorros de Chicago y tomó 425 turnos.

“Hijo de gato caza ratón, pero (Christopher) eligió otra comida”, dijo Disla.

Al menos los dos tienen el mismo linaje, pues se mantuvieron en el deporte.

Para ser más preciso, la de Disla es una familia de deportistas. Guillermo García es su primo y tío de Christopher, que también tiene un hermano, Rafael Morel, Clase A de la organización de los Cachorros y sigue una hermana, la voleibolista, Elba María Morel. La mayor de todas, Arleny Morel es estudiante universitaria en Boston.

La razón por la que Christopher, y hermanos, son Morel y su padre tiene otro apellido, es porque el exsancarleño jugó con el apellido Disla, de su madre Inocencia Disla. En realidad él es Morel Disla.

En su primera temporada con los Cubs, Morel bateó 16 jonrones, 47 empujadas y promedió .235.

Béisbol vs baloncesto

La simpatía por el juego del diamante fue motivada por el padre, quien llevaba a sus hijos a ver al tío Guillermo García, repartir palos con las Águilas en el Estadio Cibao, además de que Rafael prefería que jugaran a la pelota, no al baloncesto.

“Les dije que se enfocaran más en el béisbol. Gracias a Dios que se fueron por el lado del tío (Guillermo) y no del mío”, dice al dejar escapar una sonrisa.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/31/un-grupo-de-personas-con-uniforme-posando-3d9a54df.jpg Rafael Disla, al centro, junto a sus hijos, Rafael, izquierda y Christopher Morel. Disla jugó para San Carlos en el baloncesto del Distrito Nacional y con Sameji y Pueblo Nuevo en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

El trabajo no fue solo de él. Su esposa, Rosa Alexandra Salcé Ferreira tuvo también sus influencias y soporte, al punto “de dejar de trabajar bajo aire acondicionado para dedicarme, no a criar, sino a educar a mis hijos”, dice. Y es por eso que “en cuanto a ser madre, soy un poco altanera, porque Dios me ayudó para desenvolverme bien en ese trabajo”.

Y agrega: “Resulta incómodo hablar de una, pero en su momento soy agente, scout, gerente, representante, abogada, mánager, profesora y enfermera y además de todos incluyendo a Rafael Morel Disla”, su esposo.

Rafael también tiene su vena del béisbol. Fue el deporte que comenzó a practicar, pero las cosas no se dieron. Además, al cuestionarle que si celebró el campeonato ganado por los Tigres del Licey respondió con un claro: “Noooo, soy 100 por ciento aguilucho. Aquí todo el mundo lleva la sangre amarilla”.

Sin embargo advierte que el baloncesto es “una enfermedad”. Lo empezó ya “grande, en juvenil”. Recuerda que el pantalón de béisbol, lo recortaba para jugar baloncesto. “Vivía metido en una cancha”.

Él tiene momentos para disfrutar en el baloncesto, pues lleva consigo el séptimo juego de la final entre San Carlos y Calero de Villa Duarte en 1997, porque tres horas antes, ya los fanáticos estaban en la cancha.

Y en Santiago ganó con Sameji junto con Eugente Richardson y José -Maíta- Mercedes, ante un Cupes, que exhibía a Jim -El Gato- Maldonado.

Soporte Sus hijos, en especial Christopher, han resultado generosos, reconocen ambos. Pero Disla aún sigue trabajando, lo mismo Rosa Alexandra. Él vende piezas de máquinas de coser. “Él trabaja para mantener su hogar y yo trabajo para cubrir algunos gastos, pero Christopher nos compró una casa mejor que en la que vivimos y Rafael se encargó de la renovación. Pero nosotros no estamos sentados”.Cuando han podido, Disla juega un partido de padres contra hijos en el que participa el exjugador Diómedes Girón y ambos, se enfrentan a sus hijos, entre otros jugadores.Los logros de la familia Morel Salcé son para disfrutarlos. “La gloria es solo de Jehová”. Y su esposo no oculta el orgullo por sus hijos deportistas. “Feliz, súper feliz”.